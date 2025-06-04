Сотрудники военкомата в Одессе сломали мужчине ключицу
Сотрудники ТЦК в Одессе сломали мужчине ключицу и отправили его на медкомиссию
© Getty Images / SOPA Images/Viacheslav OnyshchenkoЛюди в подземном переходе в Одессе
© Getty Images / SOPA Images/Viacheslav Onyshchenko
Люди в подземном переходе в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе сломали мужчине ключицу при задержании, после чего пытались "протолкнуть" его через две военно-врачебные комиссии для признания пригодным к службе, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Как уточнил депутат, пострадавший является волонтером одного из его общественных центров.
"Классика работы военкомата: к человеку подъезжает микроавтобус, выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу... Человека с переломом ключицы везут на военно-врачебную комиссию (ВВК)", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
На медкомиссии мобилизованного признали непригодным к службе из-за только что сломанной ключицы, после чего сотрудники военкомата доставили его в город Черноморск Одесской области в надежде "протолкнуть" его через местную ВВК. Потерпев неудачу и там, сотрудники военкомата отобрали у мужчины документы и телефон, бросив его на улице. Как заявил Гончаренко, сейчас пострадавший в безопасности и проходит лечение. Депутат добавил, что взял дело под личный контроль.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.