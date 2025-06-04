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"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020904587.html
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости - РИА Новости, 04.06.2025
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости
Ситуация для ВСУ в Сумской области с каждым днем становится все сложнее, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:59:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
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россия
сумская область
гленн дизен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация для ВСУ в Сумской области с каждым днем становится все сложнее, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Ситуация в Сумской области для Украины быстро ухудшается. Россия на очень широком фронте стремительно продвигается к столице региона. Чтобы замедлить российское продвижение, Украина должна отвести войска с других важных участков фронта", — написал он.В среду Минобороны России сообщило об освобождении Кондратовки в Сумской области. За последнее время подразделения группировки войск "Север" также взяли под контроль Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку.Как рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади, подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области.В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
https://ria.ru/20250604/rossiya-2020848636.html
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в мире, украина, россия, сумская область, гленн дизен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости

Профессор Дизен: ситуация для ВСУ в Сумской области стремительно ухудшается

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация для ВСУ в Сумской области с каждым днем становится все сложнее, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Ситуация в Сумской области для Украины быстро ухудшается. Россия на очень широком фронте стремительно продвигается к столице региона. Чтобы замедлить российское продвижение, Украина должна отвести войска с других важных участков фронта", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
"Ничто не сможет". Американский офицер неожиданно высказался о России
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В среду Минобороны России сообщило об освобождении Кондратовки в Сумской области. За последнее время подразделения группировки войск "Север" также взяли под контроль Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку.
Как рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади, подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области.
В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСумская областьГленн ДизенВооруженные силы Украины
 
 
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