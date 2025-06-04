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"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости - РИА Новости, 04.06.2025
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости
Ситуация для ВСУ в Сумской области с каждым днем становится все сложнее, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:59:00+03:00
2025-06-04T16:59:00+03:00
2025-06-04T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ситуация для ВСУ в Сумской области с каждым днем становится все сложнее, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Ситуация в Сумской области для Украины быстро ухудшается. Россия на очень широком фронте стремительно продвигается к столице региона. Чтобы замедлить российское продвижение, Украина должна отвести войска с других важных участков фронта", — написал он.В среду Минобороны России сообщило об освобождении Кондратовки в Сумской области. За последнее время подразделения группировки войск "Север" также взяли под контроль Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку.Как рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади, подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области.В мае президент Владимир Путин заявил, что российские военные в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область, Гленн Дизен, Вооруженные силы Украины
"Продвигаются к столице". На Западе сообщили Украине тревожные новости
Профессор Дизен: ситуация для ВСУ в Сумской области стремительно ухудшается