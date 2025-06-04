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S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт" - РИА Новости, 04.06.2025
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15:57 04.06.2025 (обновлено: 15:59 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020881177.html
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт" - РИА Новости, 04.06.2025
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD"... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:57:00+03:00
2025-06-04T15:59:00+03:00
экономика
украина
s&p
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валюта
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне "SD". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный - на отметке "C". В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". "Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в релизе. В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются. ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
https://ria.ru/20250604/sdelka-2020819444.html
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экономика, украина, s&p, в мире, валюта
Экономика, Украина, S&P, В мире, Валюта
S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне "выборочный дефолт"

S&P сохранило рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне выборочного дефолта

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), говорится в сообщении агентства.
Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне "SD". Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный - на отметке "C".
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В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
"Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в релизе.
В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются.
ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
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