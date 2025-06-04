https://ria.ru/20250604/ukraina-2020864722.html

Захарова заявила о депопуляции на Украине

Захарова заявила о депопуляции на Украине - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова заявила о депопуляции на Украине

Реакция Владимира Зеленского на передачу Россией 6 тысяч тел погибших украинских военных показывает, что граждане Украины не нужны режиму ни живыми, ни... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:45:00+03:00

2025-06-04T14:45:00+03:00

2025-06-04T14:45:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир зеленский

мария захарова

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на передачу Россией 6 тысяч тел погибших украинских военных показывает, что граждане Украины не нужны режиму ни живыми, ни мертвыми, а в целом в стране происходит депопуляция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что РФ на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. "О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них. Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) ни в каком виде", - заявила Захарова на своем брифинге. Она отметила, что, по информации министерства экономики Украины, с начала 2025 года за рубежом скрылись 104 тысячи человек, а всего за три года, только по официальным данным, это сделали от 600 тысяч до миллиона трудоспособного населения. "С учетом растущих потерь на фронте со стороны Украины явно происходит депопуляция этой страны", - подчеркнула Захарова. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные" и не соответствуют переговорному духу.

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020800378.html

https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, мария захарова, владимир мединский