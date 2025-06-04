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Захарова заявила о депопуляции на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
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14:45 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020864722.html
Захарова заявила о депопуляции на Украине
Захарова заявила о депопуляции на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова заявила о депопуляции на Украине
Реакция Владимира Зеленского на передачу Россией 6 тысяч тел погибших украинских военных показывает, что граждане Украины не нужны режиму ни живыми, ни... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:45:00+03:00
2025-06-04T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на передачу Россией 6 тысяч тел погибших украинских военных показывает, что граждане Украины не нужны режиму ни живыми, ни мертвыми, а в целом в стране происходит депопуляция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что РФ на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. "О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них. Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) ни в каком виде", - заявила Захарова на своем брифинге. Она отметила, что, по информации министерства экономики Украины, с начала 2025 года за рубежом скрылись 104 тысячи человек, а всего за три года, только по официальным данным, это сделали от 600 тысяч до миллиона трудоспособного населения. "С учетом растущих потерь на фронте со стороны Украины явно происходит депопуляция этой страны", - подчеркнула Захарова. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные" и не соответствуют переговорному духу.
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020800378.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, мария захарова, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Мединский
Захарова заявила о депопуляции на Украине

Захарова: реакция Зеленского показывает, что граждане Украины не нужны режиму

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на передачу Россией 6 тысяч тел погибших украинских военных показывает, что граждане Украины не нужны режиму ни живыми, ни мертвыми, а в целом в стране происходит депопуляция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что РФ на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат.
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"О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них. Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) ни в каком виде", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она отметила, что, по информации министерства экономики Украины, с начала 2025 года за рубежом скрылись 104 тысячи человек, а всего за три года, только по официальным данным, это сделали от 600 тысяч до миллиона трудоспособного населения.
"С учетом растущих потерь на фронте со стороны Украины явно происходит депопуляция этой страны", - подчеркнула Захарова.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные" и не соответствуют переговорному духу.
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир Мединский
 
 
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