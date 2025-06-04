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СМИ раскрыли, что случится с Украиной в случае отказа от меморандума России - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html
СМИ раскрыли, что случится с Украиной в случае отказа от меморандума России
СМИ раскрыли, что случится с Украиной в случае отказа от меморандума России - РИА Новости, 04.06.2025
СМИ раскрыли, что случится с Украиной в случае отказа от меморандума России
Украинский конфликт может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев не примет меморандум Москвы, пишет бразильский журналист и геополитический аналитик... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:40:00+03:00
2025-06-04T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский конфликт может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев не примет меморандум Москвы, пишет бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в статье для Strategic Culture."Ничего из этого никогда не будет принято пропитанной террором системой в Киеве, неонацистскими группировками, которые ее контролируют, и разрозненными коллективными сторонниками войны на Западе. Так что СВО будет продолжаться. Возможно, вплоть до 2026 года", — говорится в публикации.По мнению аналитика, нынешний переговорный процесс стал последним шансом для Украины спасти оставшуюся часть суверенитета.В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250604/rossiya-2020848636.html
https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html
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РИА Новости
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96
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
СМИ раскрыли, что случится с Украиной в случае отказа от меморандума России

SC: из-за непринятия Киевом условий меморандума СВО может продлиться до 2026-го

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский конфликт может продлиться как минимум до 2026 года, если Киев не примет меморандум Москвы, пишет бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в статье для Strategic Culture.
"Ничего из этого никогда не будет принято пропитанной террором системой в Киеве, неонацистскими группировками, которые ее контролируют, и разрозненными коллективными сторонниками войны на Западе. Так что СВО будет продолжаться. Возможно, вплоть до 2026 года", — говорится в публикации.
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В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
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