Рада поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет
Рада в I чтении поддержала законопроект о службе в ВСУ граждан старше 60 лет
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о прохождении военной службы в ВСУ по контракту для граждан старше 60 лет, сообщил в среду украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
"Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на 1 год по собственному желанию и при условии годности по состоянию здоровья", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Ранее в апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
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В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.