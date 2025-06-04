https://ria.ru/20250604/ukraina-2020842165.html

Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом

Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом - РИА Новости, 04.06.2025

Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом

Сроки нового раунда российско-украинских переговоров зависят от готовности сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:09:00+03:00

2025-06-04T13:09:00+03:00

2025-06-04T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сроки нового раунда российско-украинских переговоров зависят от готовности сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", — сказал он.По словам Пескова, контакты с Киевом по организации переговорного процесса ведутся и в ходе них будут нащупываться приемлемые сроки для следующих встреч.Второго июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, делеации обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле