Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом
Песков: сроки новых встреч для переговоров с Киевом зависят от готовности сторон
© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе в зале для российско-украинских переговоров
Флажки на столе в зале для российско-украинских переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сроки нового раунда российско-украинских переговоров зависят от готовности сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", — сказал он.
По словам Пескова, контакты с Киевом по организации переговорного процесса ведутся и в ходе них будут нащупываться приемлемые сроки для следующих встреч.
Второго июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, делеации обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00