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Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 04.06.2025 (обновлено: 13:18 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020842165.html
Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом
Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом - РИА Новости, 04.06.2025
Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом
Сроки нового раунда российско-украинских переговоров зависят от готовности сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:09:00+03:00
2025-06-04T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сроки нового раунда российско-украинских переговоров зависят от готовности сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", — сказал он.По словам Пескова, контакты с Киевом по организации переговорного процесса ведутся и в ходе них будут нащупываться приемлемые сроки для следующих встреч.Второго июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, делеации обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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украина
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россия, украина, киев, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков рассказал, от чего зависят сроки новых переговоров с Киевом

Песков: сроки новых встреч для переговоров с Киевом зависят от готовности сторон

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе в зале для российско-украинских переговоров
Флажки на столе в зале для российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе в зале для российско-украинских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сроки нового раунда российско-украинских переговоров зависят от готовности сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", — сказал он.
По словам Пескова, контакты с Киевом по организации переговорного процесса ведутся и в ходе них будут нащупываться приемлемые сроки для следующих встреч.
Второго июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, делеации обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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