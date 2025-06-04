Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок
Франция даст Украине пакет гарантий на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок
© Depositphotos.com / bellenaПариж
© Depositphotos.com / bellena
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру.
"Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже.
Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины.
"Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции.
Страны также подписали программу сотрудничества, направленную на поддержку процесса вступления Украины в ЕС, административное соглашение, призванное содействовать академической мобильности и преподаванию французского языка на Украине, а также декларацию о намерениях, касающуюся упрощения процедур обмена водительских прав.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.