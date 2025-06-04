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Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 04.06.2025 (обновлено: 10:53 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020809787.html
Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок
Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок - РИА Новости, 04.06.2025
Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок
Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:48:00+03:00
2025-06-04T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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франсуа байру
денис шмыгаль
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру. "Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже. Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины. "Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции. Страны также подписали программу сотрудничества, направленную на поддержку процесса вступления Украины в ЕС, административное соглашение, призванное содействовать академической мобильности и преподаванию французского языка на Украине, а также декларацию о намерениях, касающуюся упрощения процедур обмена водительских прав. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250601/makron-2020165922.html
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в мире, украина, франция, россия, франсуа байру, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Франсуа Байру, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок

Франция даст Украине пакет гарантий на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок

© Depositphotos.com / bellenaПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / bellena
Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру.
"Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже.
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Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины.
"Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции.
Страны также подписали программу сотрудничества, направленную на поддержку процесса вступления Украины в ЕС, административное соглашение, призванное содействовать академической мобильности и преподаванию французского языка на Украине, а также декларацию о намерениях, касающуюся упрощения процедур обмена водительских прав.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияФрансуа БайруДенис ШмыгальСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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