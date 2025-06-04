https://ria.ru/20250604/ukraina-2020809787.html

Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок

Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок - РИА Новости, 04.06.2025

Париж даст Киеву гарантии на 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок

Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:48:00+03:00

2025-06-04T10:48:00+03:00

2025-06-04T10:53:00+03:00

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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Франция предоставит Украине финансовые гарантии на сумму в 1,5 миллиарда евро для оборонных закупок у французских компаний и совместного военного производства, следует из коммюнике офиса премьер-министра республики Франсуа Байру. "Франция создаст пакет финансовых гарантий в размере до 1,5 миллиарда евро для Украины, цель которого - дальнейшее привлечение французских компаний в сфере оборонной промышленности и развитие долгосрочных партнерских отношений в укреплении производственных и технологических инновационных мощностей в обеих странах", - сообщил Матиньонский дворец по итогам встречи Байру и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Париже. Также Париж обязался с 2026 года создать фонд помощи для восстановления инфраструктуры Украины. "Для восстановления разрушенной на Украине важнейшей инфраструктуры Франция с 2026 года возобновит фонд поддержки в размере 200 миллионов евро, объединяющий государственные взносы и софинансирование со стороны компаний, а также других доноров", - добавили в кабмине Франции. Страны также подписали программу сотрудничества, направленную на поддержку процесса вступления Украины в ЕС, административное соглашение, призванное содействовать академической мобильности и преподаванию французского языка на Украине, а также декларацию о намерениях, касающуюся упрощения процедур обмена водительских прав. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250601/makron-2020165922.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, франция, россия, франсуа байру, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз, нато