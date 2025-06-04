https://ria.ru/20250604/ukraina-2020800378.html

Украина лишилась будущего, заявил Медведчук

Украина лишилась будущего, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.06.2025

Украина лишилась будущего, заявил Медведчук

Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского, который проигрывает как на фронте, так и в дипломатии, тогда как Россия приближает момент истины, заявил... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:13:00+03:00

2025-06-04T10:13:00+03:00

2025-06-04T10:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского, который проигрывает как на фронте, так и в дипломатии, тогда как Россия приближает момент истины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Российская сторона приближает момент истины, ведь рано или поздно авантюры Зеленского закончатся, поскольку как на фронте, так и в дипломатии он явно проигрывает. От экспертов не укрылось, что из украинских требований исчезли пункты возвращения к границам 1991 года, что киевским режимом еще полгода назад объявлялось красной линией и обязательным условием украинской стороны... Получается, Зеленский уже согласен оставить 20% территории в составе России. Что это, как не признание поражения своей преступной политики?" - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Он отмечает, что Зеленский сколько угодно может пиариться на терактах и диверсиях, но его режим начал признавать территориальные потери, закладывая их в международные документы. Зеленский признал, что великого полководца из него не вышло. Как дипломат, продолжает Медведчук, глава киевского режима также бездарен, ведь требовать "полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше", когда фронт под угрозой обвала, является примитивной хитростью, отступающая армия не может никому ничего диктовать. Зеленский пытается укрепить свои переговорные позиции диверсионной и террористической деятельностью, четко давая понять, что представляет государство-террорист, которое в принципе не способно к добрососедским отношениям. "Зеленский создает в Европе тотальное милитаристическое государство, живущее за счет террора соседей и собственного народа, и не только не скрывает этого международного преступления, но и очень гордится этим. Политическая доктрина нелегитимного вообще не предусматривает мира для своего народа. При его режиме мир в стране не наступит никогда. Как видим, Зеленского не интересуют ни человеческие, ни территориальные потери, он входит в раж от того, что нанес какой-либо ущерб России... Именно такой была стратегия Третьего рейха в 1943-1945 годах, когда вермахт отступал, но население кормили пропагандой, что убивают русских миллионами", - добавил председатель совета движения. По его мнению, режим Зеленского берет в пример создание гитлеровского фольксштурма, который тогда провалился. А политическая пропаганда киевских властей требует поставить под ружье все население. Так было и в 1945 году, когда мобилизовали уже и 14-ти, и 13-ти, и даже 12-ти летних девушек, а стариков забирали до 70 лет включительно. И это не помогло, более того, увеличило в разы количество жертв. Именно увеличение количества жертв и нужно киевскому режиму. Что же касается России, то она все время предлагает окончание конфликта с первых строчек своего предложения. "Ситуация идет по плану России, поскольку у России есть стратегическая цель, а у него нет, ведь он только актер, политическая марионетка. Политический клоун пытается отсрочить свой позор кровью украинского народа, точно так же, как это делали вожди Третьего рейха. Сегодня ситуация такая, что Украине Зеленского ничего не светит, потеряны территории, люди, поддержка США, которую не купили ресурсной сделкой... Сегодня трезво оценивать реальность необходимо украинским гражданам, чем больше в украинском народе будет реалистов, тем больше людей удастся спасти", - подытожил Медведчук.

https://ria.ru/20250604/grem-2020769831.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020735802.html

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россия, украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире