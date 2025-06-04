https://ria.ru/20250604/ugon-2020772014.html

Эксперт рассказал, как защитить смарт-ключ автомобиля

Эксперт рассказал, как защитить смарт-ключ автомобиля - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперт рассказал, как защитить смарт-ключ автомобиля

Противоугонный чехол для смарт-ключа, блокиратор руля, противоугонная система, а также регулярное обновление и "перепрошивка" ПО помогут защитить смарт-ключ... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:47:00+03:00

2025-06-04T03:47:00+03:00

2025-06-04T04:43:00+03:00

технологии

игорь мишин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149694/39/1496943965_0:221:4200:2584_1920x0_80_0_0_4c217642e2f940bf3526ba096ad3fc44.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Противоугонный чехол для смарт-ключа, блокиратор руля, противоугонная система, а также регулярное обновление и "перепрошивка" ПО помогут защитить смарт-ключ автомобиля и предотвратить угон, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" Игорь Мишин. Смарт-ключи современных автомобилей открывают и закрывают двери салона и багажника без металлического ключа, с помощью радиосигналов. При этом у технологии дистанционного управления есть риски взлома - злоумышленники могут перехватить радиосигнал с ключа. "Как защитить сигнал от перехвата? Самое простое – использовать противоугонный чехол для ключа. Он блокирует передачу сигнала и работает по принципу "клетки Фарадея", знакомому еще с уроков физики. То есть экранирует ключ от воздействия внешних электромагнитных полей и отражает любые сигналы. Тем самым обеспечивает защиту", - объяснил эксперт. Для повышения защиты автомобиля можно установить блокиратор руля, который сложно быстро снять в условиях, когда у угонщиков на счету каждая минута. Также усилить безопасность машины поможет иммобилайзер - противоугонная система, препятствующая работе двигателя. "Изобретательные автовладельцы заматывают ключи в фольгу, убирают в металлические банки из-под леденцов – это уже дело фантазии и креатива. А чтобы обеспечить надежную защиту беспроводных соединений авто, всегда выключайте Bluetooth и Wi-Fi, если в них нет необходимости. Регулярно обновляйте ПО и "прошивайте" по необходимости смарт-ключи", - добавил Мишин.

https://ria.ru/20250218/kuzbass-1999988224.html

https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, игорь мишин