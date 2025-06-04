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Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 04.06.2025 (обновлено: 18:39 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/udar-2020914203.html
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой
Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
европа
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
полтава
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Полтава. Очень хорошее попадание в часть, где формируют подразделения&quot;, — рассказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что подразделения в части формировали из добровольцев, прошедших обучение в Европе.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250604/svo-2020854451.html
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полтавская область, европа, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, полтава
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Европа, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Полтава
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой

Лебедев: ВС России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Полтава. Очень хорошее попадание в часть, где формируют подразделения", — рассказал собеседник агентства.

Лебедев уточнил, что подразделения в части формировали из добровольцев, прошедших обучение в Европе.
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В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьЕвропаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьПолтава
 
 
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