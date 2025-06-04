https://ria.ru/20250604/udar-2020914203.html

Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой

Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 04.06.2025

Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой

Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:18:00+03:00

2025-06-04T17:18:00+03:00

2025-06-04T18:39:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава. Очень хорошее попадание в часть, где формируют подразделения", — рассказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что подразделения в части формировали из добровольцев, прошедших обучение в Европе.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250604/svo-2020854451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

европа

полтава

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полтавская область, европа, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, полтава