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Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой
Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T18:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава. Очень хорошее попадание в часть, где формируют подразделения", — рассказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что подразделения в части формировали из добровольцев, прошедших обучение в Европе.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250604/svo-2020854451.html
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Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Европа, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Полтава
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой
Лебедев: ВС России нанесли удар по военной части ВСУ в Полтавской области