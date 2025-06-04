https://ria.ru/20250604/udar-2020911021.html

Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным

Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным - РИА Новости, 04.06.2025

Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:13:00+03:00

2025-06-04T17:13:00+03:00

2025-06-04T17:19:00+03:00

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

брянская область

владимир путин

александр богомаз

россия

брянск

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом."То, что было в Брянске, в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html

https://ria.ru/20250604/mashinist-2020883586.html

брянская область

россия

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обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, россия, брянск