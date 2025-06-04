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Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным - РИА Новости, 04.06.2025
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17:13 04.06.2025 (обновлено: 17:19 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/udar-2020911021.html
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным - РИА Новости, 04.06.2025
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:13:00+03:00
2025-06-04T17:19:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
брянская область
владимир путин
александр богомаз
россия
брянск
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом."То, что было в Брянске, в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html
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обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, россия, брянск
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Россия, Брянск
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным

Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом.
"То, что было в Брянске, в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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Обрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествияБрянская областьВладимир ПутинАлександр БогомазРоссияБрянск
 
 
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