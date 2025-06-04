https://ria.ru/20250604/udar-2020911021.html
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным - РИА Новости, 04.06.2025
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:13:00+03:00
2025-06-04T17:13:00+03:00
2025-06-04T17:19:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
брянская область
владимир путин
александр богомаз
россия
брянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332411_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_dc3a38e9098070e3836221b69a8cf3dd.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом."То, что было в Брянске, в Брянской области - это целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html
https://ria.ru/20250604/mashinist-2020883586.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332411_161:0:1109:711_1920x0_80_0_0_7e4a230d1ed1ec7f76b3e90aeea66085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, брянская область, владимир путин, александр богомаз, россия, брянск
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Брянская область, Владимир Путин, Александр Богомаз, Россия, Брянск
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по мирным
Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским