https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020781991.html

Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки

Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки - РИА Новости, 04.06.2025

Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки

Дело об убийстве 12-летней девочки подростком в иркутском селе Тарнополь передано в суд для рассмотрения, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:41:00+03:00

2025-06-04T07:41:00+03:00

2025-06-04T12:38:00+03:00

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Дело об убийстве 12-летней девочки подростком в иркутском селе Тарнополь передано в суд для рассмотрения, сообщает областная прокуратура. В сентябре прошлого года подросток на спортплощадке встретил знакомую, с которой ранее учился в одной школе. По данным прокуратуры, между ними произошел конфликт, во время которого подросток ножом нанес 12-летней девочке множественные колото-резанные ранения. Подросток был задержан и помещен под стражу. Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал частично. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об убийстве с особой жестокостью. "Уголовное дело направлено прокуратурой в Балаганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время выездной проверки прокуратура оценила работу органов системы профилактики. По результатам их рассмотрения 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.По данным регионального СУСК РФ, подросток не согласен с формулировкой, что убийство совершено с особой жестокостью. С учетом того, что обвиняемый несовершеннолетний, ему может грозить лишение свободы на срок не более 10 лет.

https://ria.ru/20250507/novgorod-2015608005.html

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иркутская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область