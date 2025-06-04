https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020781991.html
Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки
Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки - РИА Новости, 04.06.2025
Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки
Дело об убийстве 12-летней девочки подростком в иркутском селе Тарнополь передано в суд для рассмотрения, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:41:00+03:00
2025-06-04T07:41:00+03:00
2025-06-04T12:38:00+03:00
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Дело об убийстве 12-летней девочки подростком в иркутском селе Тарнополь передано в суд для рассмотрения, сообщает областная прокуратура. В сентябре прошлого года подросток на спортплощадке встретил знакомую, с которой ранее учился в одной школе. По данным прокуратуры, между ними произошел конфликт, во время которого подросток ножом нанес 12-летней девочке множественные колото-резанные ранения. Подросток был задержан и помещен под стражу. Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал частично. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об убийстве с особой жестокостью. "Уголовное дело направлено прокуратурой в Балаганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время выездной проверки прокуратура оценила работу органов системы профилактики. По результатам их рассмотрения 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.По данным регионального СУСК РФ, подросток не согласен с формулировкой, что убийство совершено с особой жестокостью. С учетом того, что обвиняемый несовершеннолетний, ему может грозить лишение свободы на срок не более 10 лет.
https://ria.ru/20250507/novgorod-2015608005.html
https://ria.ru/20250525/ural-2018965915.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки
Дело об убийстве подростком 12-летней девочки под Иркутском передано в суд
ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Дело об убийстве 12-летней девочки подростком в иркутском селе Тарнополь передано в суд для рассмотрения, сообщает областная прокуратура.
В сентябре прошлого года подросток на спортплощадке встретил знакомую, с которой ранее учился в одной школе. По данным прокуратуры, между ними произошел конфликт, во время которого подросток ножом нанес 12-летней девочке множественные колото-резанные ранения. Подросток был задержан и помещен под стражу. Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал частично. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об убийстве с особой жестокостью.
"Уголовное дело направлено прокуратурой в Балаганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время выездной проверки прокуратура оценила работу органов системы профилактики. По результатам их рассмотрения 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
По данным регионального СУСК РФ, подросток не согласен с формулировкой, что убийство совершено с особой жестокостью. С учетом того, что обвиняемый несовершеннолетний, ему может грозить лишение свободы на срок не более 10 лет.