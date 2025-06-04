Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции
РСТ: туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции
© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
© Pixabay / oleg_mit
Пляж в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Туроператоры и страховые компании в России не отмечают массовых жалоб или страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса у российских туристов, но держат связь с отелями региона.
Кроме того, минздрав Турции говорил РИА Новости, что сообщения о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов не соответствуют действительности.
"Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания", - говорится в сообщении.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также сообщили РИА Новости, что по данным страховой компании, работающей с крупными туроператорами, массовых обращений туристов с этим диагнозом нет. "Единичные случаи заболевания туристами вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся в пределах сезонной нормы", - добавили там.
Помимо этого, в РСТ указали на заявление министерства здравоохранения Турции, которое официально опровергло слухи. В организации также сообщили, что наибольшее число страховых случаев, как и прежде, связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами.
"РСТ призывает туристов руководствоваться только официальной информацией от компетентных органов власти, включая рекомендации Роспотребнадзора и Минэкономразвития. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало. В случае недомогания во время отдыха рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью по страховому полису. Союз также напоминает о важности проверки источников информации и доверия исключительно официальным данным", - заключили в РСТ.