https://ria.ru/20250604/turoperatory-2020854835.html

Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции

Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции - РИА Новости, 04.06.2025

Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции

Туроператоры и страховые компании в России не отмечают массовых жалоб или страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, сообщили РИА Новости в Российском... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:03:00+03:00

2025-06-04T14:03:00+03:00

2025-06-04T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Туроператоры и страховые компании в России не отмечают массовых жалоб или страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса у российских туристов, но держат связь с отелями региона. Кроме того, минздрав Турции говорил РИА Новости, что сообщения о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов не соответствуют действительности. "Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания", - говорится в сообщении. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также сообщили РИА Новости, что по данным страховой компании, работающей с крупными туроператорами, массовых обращений туристов с этим диагнозом нет. "Единичные случаи заболевания туристами вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся в пределах сезонной нормы", - добавили там. Помимо этого, в РСТ указали на заявление министерства здравоохранения Турции, которое официально опровергло слухи. В организации также сообщили, что наибольшее число страховых случаев, как и прежде, связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами. "РСТ призывает туристов руководствоваться только официальной информацией от компетентных органов власти, включая рекомендации Роспотребнадзора и Минэкономразвития. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало. В случае недомогания во время отдыха рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью по страховому полису. Союз также напоминает о важности проверки источников информации и доверия исключительно официальным данным", - заключили в РСТ.

https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html

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новости - туризм, турция, анталья (провинция), россия, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)