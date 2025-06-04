Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:03 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/turoperatory-2020854835.html
Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции
Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции - РИА Новости, 04.06.2025
Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции
Туроператоры и страховые компании в России не отмечают массовых жалоб или страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, сообщили РИА Новости в Российском... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:03:00+03:00
2025-06-04T14:03:00+03:00
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
россия
российский союз туриндустрии (рст)
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278491_0:24:1920:1104_1920x0_80_0_0_7747aec290cad3bf0d50a38112a040cb.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Туроператоры и страховые компании в России не отмечают массовых жалоб или страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса у российских туристов, но держат связь с отелями региона. Кроме того, минздрав Турции говорил РИА Новости, что сообщения о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов не соответствуют действительности. "Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания", - говорится в сообщении. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также сообщили РИА Новости, что по данным страховой компании, работающей с крупными туроператорами, массовых обращений туристов с этим диагнозом нет. "Единичные случаи заболевания туристами вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся в пределах сезонной нормы", - добавили там. Помимо этого, в РСТ указали на заявление министерства здравоохранения Турции, которое официально опровергло слухи. В организации также сообщили, что наибольшее число страховых случаев, как и прежде, связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами. "РСТ призывает туристов руководствоваться только официальной информацией от компетентных органов власти, включая рекомендации Роспотребнадзора и Минэкономразвития. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало. В случае недомогания во время отдыха рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью по страховому полису. Союз также напоминает о важности проверки источников информации и доверия исключительно официальным данным", - заключили в РСТ.
https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html
турция
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278491_211:0:1920:1282_1920x0_80_0_0_f911c9417d17562c0d643537942255fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, анталья (провинция), россия, российский союз туриндустрии (рст), ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции

РСТ: туроператоры не фиксируют массовых жалоб из-за вируса Коксаки в Турции

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Pixabay / oleg_mit
Пляж в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Туроператоры и страховые компании в России не отмечают массовых жалоб или страховых случаев из-за вируса Коксаки в Турции, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса у российских туристов, но держат связь с отелями региона.
Кроме того, минздрав Турции говорил РИА Новости, что сообщения о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов не соответствуют действительности.
"Российский союз туриндустрии сообщает, что не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки на турецких курортах. Туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев с симптомами этого заболевания", - говорится в сообщении.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также сообщили РИА Новости, что по данным страховой компании, работающей с крупными туроператорами, массовых обращений туристов с этим диагнозом нет. "Единичные случаи заболевания туристами вирусом Коксаки на отдыхе в Турции не превышают уровни прошлых лет и находятся в пределах сезонной нормы", - добавили там.
Помимо этого, в РСТ указали на заявление министерства здравоохранения Турции, которое официально опровергло слухи. В организации также сообщили, что наибольшее число страховых случаев, как и прежде, связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами.
"РСТ призывает туристов руководствоваться только официальной информацией от компетентных органов власти, включая рекомендации Роспотребнадзора и Минэкономразвития. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало. В случае недомогания во время отдыха рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью по страховому полису. Союз также напоминает о важности проверки источников информации и доверия исключительно официальным данным", - заключили в РСТ.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Российские туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки, сообщил Онищенко
Вчера, 13:26
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)РоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала