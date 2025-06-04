https://ria.ru/20250604/turistka-2020982006.html

Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали

Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали - РИА Новости, 04.06.2025

Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали

Спасатели эвакуировали и передали правоохранителям тело 62-летней туристки из Челябинска, погибшей в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:29:00+03:00

2025-06-04T23:29:00+03:00

2025-06-04T23:29:00+03:00

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали и передали правоохранителям тело 62-летней туристки из Челябинска, погибшей в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС. Вечером в среду в урочище Джилы-Су Зольского района 62-летняя туристка из Челябинска, вместе с супругом приехавшая в горы в составе экскурсионной группы из шести человек, на смотровой площадке в районе водопадов подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехали пять спасателей МЧС России. СК организовал проверку по факту гибели туристки. "Поисковые работы в урочище Джилы-Су завершены. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. Проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура. "По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250512/delo-2016482748.html

https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html

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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)