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Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали - РИА Новости, 04.06.2025
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23:29 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/turistka-2020982006.html
Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали
Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали - РИА Новости, 04.06.2025
Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали
Спасатели эвакуировали и передали правоохранителям тело 62-летней туристки из Челябинска, погибшей в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:29:00+03:00
2025-06-04T23:29:00+03:00
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали и передали правоохранителям тело 62-летней туристки из Челябинска, погибшей в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС. Вечером в среду в урочище Джилы-Су Зольского района 62-летняя туристка из Челябинска, вместе с супругом приехавшая в горы в составе экскурсионной группы из шести человек, на смотровой площадке в районе водопадов подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехали пять спасателей МЧС России. СК организовал проверку по факту гибели туристки. "Поисковые работы в урочище Джилы-Су завершены. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. Проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура. "По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250512/delo-2016482748.html
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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Тело туристки из Челябинска, погибшей в горах КБР, эвакуировали

Спасатели эвакуировали тело погибшей в горах КБР туристки из Челябинска

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКабардино-Балкария
Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали и передали правоохранителям тело 62-летней туристки из Челябинска, погибшей в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС.
Вечером в среду в урочище Джилы-Су Зольского района 62-летняя туристка из Челябинска, вместе с супругом приехавшая в горы в составе экскурсионной группы из шести человек, на смотровой площадке в районе водопадов подошла близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехали пять спасателей МЧС России. СК организовал проверку по факту гибели туристки.
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"Поисковые работы в урочище Джилы-Су завершены. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Проверку по данному факту проводит и региональная прокуратура. "По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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ЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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