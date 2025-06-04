Замгубернатора Кузбасса, мужа которой арестовали, покинула должность
Замгубернатора Кузбасса Турбаба, мужа которой арестовали, покинула должность
Ольга Турбаба. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба, мужа которой арестовали по обвинению в мошенничестве, покинула пост, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ольга Владиславовна Турбаба освобождена от должности заместителя губернатора Кузбасса (по внутренней политике) по собственной инициативе", - говорится в сообщении.
Источник в пятницу сообщил РИА Новости, что муж Ольги Турбабы, заместитель директора по коммерческим вопросам завода по производству бетонных конструкций "Кемеровский ДСК" Александр Турбаба и его компаньон Павел Стариков были задержаны в четверг по части 4 статьи 159 УК РФ. По данным источника, их задержание связано с делом главы Кемеровского муниципального округа Марины Коляденко и ее первого заместителя, ставших фигурантами дела о превышении полномочий при приобретении квартир для детей-сирот. Марина Коляденко была арестована на 2 месяца. Также на 2 месяца суд заключил под стражу Александра Турбабу и его компаньона Павла Старикова.
По данным следствия, в 2023 году Александр Турбаба, объединившись с другими лицами в организованную преступную группу обеспечил заключение администрацией Кемеровского района контрактов с компаниями "Биосфера" и "Сибирь-Т" на строительство многоквартирных домов. "Кемеровский ДСК", создавая видимость работ поставлял железобетонные изделия подрядчику без фактической их оплаты. Адвокат Турбабы заявил, что дома построены, их строительная готовность составила 87%.
По словам следователя, узнав о возбуждении уголовного дела, Турбаба с аудитором попытался создать фиктивные документы для доказательства своей невиновности.