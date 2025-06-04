https://ria.ru/20250604/trevoga-2020781241.html

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:29:00+03:00

2025-06-04T07:29:00+03:00

2025-06-04T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе во вторник 23.04 мск, ее отменили в 6.45 мск среды. "РСЧС, Орловская область. Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

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Дарья Буймова

орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность