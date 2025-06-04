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В Ельце и Липецке отменили угрозу атаки БПЛА
В Ельце и Липецке отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
В Ельце и Липецке отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, также воздушная опасность отменена на территории Липецка, третий уровень... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:59:00+03:00
2025-06-04T06:59:00+03:00
2025-06-04T06:59:00+03:00
происшествия
елец
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липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, также воздушная опасность отменена на территории Липецка, третий уровень опасности сохраняется для всей территории области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Воздушную опасность в Липецке объявили во вторник 23.17 мск, а опасность атаки беспилотников в городе Елец и Елецком микрорайоне - в среду 0.46 мск, обе опасности отменили в 6.25 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона и желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области, с сохранением третьего уровня для всей территории Липецкой области"
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, липецкая область, липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Елец, Липецкая область, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ельце и Липецке отменили угрозу атаки БПЛА
В Ельце, Елецком микрорайоне и в Липецке отменили угрозу атаки БПЛА