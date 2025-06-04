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В Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
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03:35 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/trevoga-2020771004.html
В Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
В Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.06.2025
В Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:35:00+03:00
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рязанская область
россия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.49 мск, она продлилась более двух часов. "Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении.
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рязанская область
россия
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рязанская область, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Рязанская область, Россия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА

На всей территории Рязанской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на всей территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.49 мск, она продлилась более двух часов.
"Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении.
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Рязанская областьРоссияРязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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