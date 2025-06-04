https://ria.ru/20250604/trevoga-2020767798.html
На Черноморском побережье отменили ракетную опасность
На Черноморском побережье отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2025
На Черноморском побережье отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Черноморского побережья, предупреждение длилось три часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:33:00+03:00
2025-06-04T02:33:00+03:00
2025-06-04T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Черноморского побережья, предупреждение длилось три часа, сообщается в приложении МЧС России. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья - в Новороссийске, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкском районе - начал поступать с 23.07 3 июня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На Черноморском побережье отменили ракетную опасность
На Черноморском побережье спустя три часа отменили ракетную опасность