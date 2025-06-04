https://ria.ru/20250604/trevoga-2020767798.html

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2025

На Черноморском побережье отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Черноморского побережья, предупреждение длилось три часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:33:00+03:00

2025-06-04T02:33:00+03:00

2025-06-04T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

краснодарский край

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Черноморского побережья, предупреждение длилось три часа, сообщается в приложении МЧС России. "Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Сигнал о ракетной опасности в городах Черноморского побережья - в Новороссийске, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкском районе - начал поступать с 23.07 3 июня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

краснодарский край

новороссийск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, краснодарский край, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность