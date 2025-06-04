https://ria.ru/20250604/tramp-2020981634.html
Трамп удалял пост про разговор с Путиным
Трамп удалял пост про разговор с Путиным - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп удалял пост про разговор с Путиным
Пост про телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным исчез в среду со страницы президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:22:00+03:00
2025-06-04T23:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Пост про телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным исчез в среду со страницы президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social на некоторое время, а затем был вновь опубликован без изменений по тексту и объяснения причин. В среду состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Как передает корреспондент РИА Новости, после того, как пост про разговор с Путиным вернулся в соцсеть, на странице были также опубликованы ссылки на статьи, вышедшие несколько дней назад, но без какого-либо сопроводительного текста к ним. На странице Трампа был, кроме того, опубликован скриншот поста миллиардера Илона Маска в соцсети X от 28 мая, когда тот заявил о своем уходе из Белого дома и благодарил президента США за возможность снизить государственные расходы. На данный момент никаких комментариев Белого дома о действиях в соцсети американского лидера не последовало.
https://ria.ru/20250604/ssha-2020971708.html
https://ria.ru/20250604/putin-2020969498.html
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Трамп удалял пост про разговор с Путиным