https://ria.ru/20250604/tramp-2020981634.html

Трамп удалял пост про разговор с Путиным

Трамп удалял пост про разговор с Путиным - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп удалял пост про разговор с Путиным

Пост про телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным исчез в среду со страницы президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:22:00+03:00

2025-06-04T23:22:00+03:00

2025-06-04T23:22:00+03:00

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c57dcfbab6b26c61abcfa00d70198ad.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Пост про телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным исчез в среду со страницы президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social на некоторое время, а затем был вновь опубликован без изменений по тексту и объяснения причин. В среду состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Как передает корреспондент РИА Новости, после того, как пост про разговор с Путиным вернулся в соцсеть, на странице были также опубликованы ссылки на статьи, вышедшие несколько дней назад, но без какого-либо сопроводительного текста к ним. На странице Трампа был, кроме того, опубликован скриншот поста миллиардера Илона Маска в соцсети X от 28 мая, когда тот заявил о своем уходе из Белого дома и благодарил президента США за возможность снизить государственные расходы. На данный момент никаких комментариев Белого дома о действиях в соцсети американского лидера не последовало.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020971708.html

https://ria.ru/20250604/putin-2020969498.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия