https://ria.ru/20250604/tramp-2020980133.html

Трамп питает враждебность к Зеленскому, пишет NYT

Трамп питает враждебность к Зеленскому, пишет NYT - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп питает враждебность к Зеленскому, пишет NYT

Президент США Дональд Трамп питает особую враждебность к Владимиру Зеленскому, пишет газета New York Times со ссылкой на советников хозяина Белого дома. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-04T22:58:00+03:00

2025-06-04T22:58:00+03:00

2025-06-05T04:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп питает особую враждебность к Владимиру Зеленскому, пишет газета New York Times со ссылкой на советников хозяина Белого дома."Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", — утверждается в статье.По данным издания, американский лидер склонен более почтительно относиться к российскому коллеге, хотя иногда и выражает свое разочарование. При этом, как указывается в материале, ранее Трамп считал, что заявления о его хороших отношениях с Путиным помогут быстро положить конец конфликту на Украине, но позднее он осознал, каковы пределы американского влияния.Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007803794.html

https://ria.ru/20250526/tramp-2019039281.html

https://ria.ru/20250518/zelenskij-2017723754.html

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в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин