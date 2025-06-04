Трамп питает враждебность к Зеленскому, пишет NYT
NYT: Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому, считая его плохим парнем
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп питает особую враждебность к Владимиру Зеленскому, пишет газета New York Times со ссылкой на советников хозяина Белого дома.
"Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", — утверждается в статье.
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По данным издания, американский лидер склонен более почтительно относиться к российскому коллеге, хотя иногда и выражает свое разочарование.
При этом, как указывается в материале, ранее Трамп считал, что заявления о его хороших отношениях с Путиным помогут быстро положить конец конфликту на Украине, но позднее он осознал, каковы пределы американского влияния.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.