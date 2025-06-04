https://ria.ru/20250604/tramp-2020974404.html

Трамп призвал к полному отказу от потолка госдолга США

Трамп призвал к полному отказу от потолка госдолга США - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп призвал к полному отказу от потолка госдолга США

Президент США Дональд Трамп в среду призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:37:00+03:00

2025-06-04T21:37:00+03:00

2025-06-04T21:37:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США. "Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Слишком разрушительно отдавать это в руки политиков, которые могут захотеть его использовать, несмотря на ужасающий эффект, который он может оказать на нашу страну и, косвенно, даже на мир", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. США по ожиданиям аналитиков могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

https://ria.ru/20250212/ssha-1998951387.html

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сша, дональд трамп, в мире