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Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы
Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что обсудил с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:44:00+03:00
2025-06-04T19:44:00+03:00
2025-06-04T22:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что обсудил с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы."Мы обсудили нападение Украины на припаркованные российские самолеты, а также разные другие атаки с обеих сторон", — написал он.В среду вечером лидеры двух стран провели телефонный разговор. Среди прочего Трамп заявил, что не знал о планах киевского режима нанести удары по аэродромам.В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы
Трамп обсудил с Путиным по телефону недавние атаки ВСУ на российские аэродромы