https://ria.ru/20250604/tramp-2020958858.html

Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы

Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп обсудил с Путиным атаки Киева на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что обсудил с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:44:00+03:00

2025-06-04T19:44:00+03:00

2025-06-04T22:44:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

политика

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что обсудил с Владимиром Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы."Мы обсудили нападение Украины на припаркованные российские самолеты, а также разные другие атаки с обеих сторон", — написал он.В среду вечером лидеры двух стран провели телефонный разговор. Среди прочего Трамп заявил, что не знал о планах киевского режима нанести удары по аэродромам.В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налетам удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, политика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)