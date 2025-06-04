https://ria.ru/20250604/tramp-2020958764.html

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 04.06.2025

Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что завершил разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился больше часа. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:43:00+03:00

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2025-06-04T19:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только что завершил разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился больше часа."Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился один час и 15 минут", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250604/tramp-2020958858.html

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дональд трамп, россия, сша, владимир путин, в мире