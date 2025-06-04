NBC: в поместье Трампа задержали мужчину, желавшего жениться на его внучке
NBC: мужчина проник на территорию поместья Трампа, чтобы жениться на его внучке
© AP Photo / Carolyn KasterПоместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017
© AP Photo / Carolyn Kaster
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Секретная служба задержала молодого человека, который проник на территорию флоридского поместья президента США Дональда Трампа, чтобы женится на его внучке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад правоохранителей.
По данным протокола, 23-летний Энтони Рейес был задержан в ночь на среду, когда перелез через стену, окружающую территорию Мар-а-Лаго – поместье, в котором проживает Трамп со своей семьей.
© Palm Beach County Sherriff's Office, Getty Image/Anadolu/Jacek BoczarskiЭнтони Рейес и Кай Трамп
© Palm Beach County Sherriff's Office, Getty Image/Anadolu/Jacek Boczarski
Энтони Рейес и Кай Трамп
Для расследования инцидента прибыли местные полицейские из города Палм-Бич. Правонарушитель во время допроса заявил, что перелез через стену, чтобы "проповедовать Евангелие" и "жениться на Кай", имея в виду 18-летнюю внучку президента (старшую дочь Дональда Трампа-младшего).
"На момент инцидента на территории не было никого из лиц, находящихся под защитой Секретной службы", — добавил представитель охраны.
Рейес был помещен в тюрьму округа Палм-Бич с залогом в размере 50 тысяч долларов и рядом условий, в том числе запретом на контакты с Трампом или кем-либо из членов его семьи, включая Кай Трамп. Он не признал себя виновным.
Кай Трамп отметила совершеннолетие 12 мая. Она родилась в Нью-Йорке и была названа в честь своего прадеда с материнской стороны – датского джазового музыканта Кая Эванса.