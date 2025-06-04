https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html

Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена

Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена - РИА Новости, 04.06.2025

Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал крупнейшим в истории США скандалом использование автоподписи при его предшественнике Джо Байдене. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:21:00+03:00

2025-06-04T10:21:00+03:00

2025-06-04T13:11:00+03:00

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959219619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d870f8b992c9b8d471a16d360c4a398f.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал крупнейшим в истории США скандалом использование автоподписи при его предшественнике Джо Байдене. "За исключением фальсифицированных президентских выборов 2020 года автоподпись является крупнейшим политическим скандалом в истории США", — написал он.На этой неделе глава комитета по надзору конгресса Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые во время президентства Байдена подписывали документы от его имени при помощи автоподписи. Имена этих людей не называются.Трамп еще до этого утверждал, что Байден за время нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. По словам нынешнего главы Белого дома, страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден — старейший президент в истории США. За время своей каденции он нередко давал политическим оппонентам повод усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская оговорки и попадая в неловкие ситуации. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html

https://ria.ru/20250601/ssha-2020013258.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп