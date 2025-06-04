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Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена - РИА Новости, 04.06.2025
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал крупнейшим в истории США скандалом использование автоподписи при его предшественнике Джо Байдене. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:21:00+03:00
2025-06-04T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал крупнейшим в истории США скандалом использование автоподписи при его предшественнике Джо Байдене. "За исключением фальсифицированных президентских выборов 2020 года автоподпись является крупнейшим политическим скандалом в истории США", — написал он.На этой неделе глава комитета по надзору конгресса Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые во время президентства Байдена подписывали документы от его имени при помощи автоподписи. Имена этих людей не называются.Трамп еще до этого утверждал, что Байден за время нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. По словам нынешнего главы Белого дома, страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден — старейший президент в истории США. За время своей каденции он нередко давал политическим оппонентам повод усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская оговорки и попадая в неловкие ситуации. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
Трамп назвал автоподпись Байдена крупнейшим политическим скандалом в истории США