https://ria.ru/20250604/terakt-2020903897.html

Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК

Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК - РИА Новости, 04.06.2025

Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК

Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:57:00+03:00

2025-06-04T16:57:00+03:00

2025-06-04T17:02:00+03:00

брянская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

россия

александр бастрыкин

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Собранные доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины", - сказал Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250604/uscherb-2020902871.html

брянская область

украина

россия

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брянская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, россия, александр бастрыкин, владимир путин