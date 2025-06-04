https://ria.ru/20250604/terakt-2020903897.html
Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК
Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК - РИА Новости, 04.06.2025
Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК
Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:57:00+03:00
2025-06-04T16:57:00+03:00
2025-06-04T17:02:00+03:00
брянская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
россия
александр бастрыкин
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все три террористических акта в Брянской и Курской областях были организованы спецслужбами Украины, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Собранные доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины", - сказал Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
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брянская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, россия, александр бастрыкин, владимир путин
Брянская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин
Теракты в Курской и Брянской областях были организованы Украиной, заявил СК
Бастрыкин: теракты в Брянской и Курской областях организовали спецслужбы Украины