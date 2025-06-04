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VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру в Татарстане - РИА Новости, 04.06.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
11:48 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/tatarstan-2020821968.html
VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру в Татарстане
VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру в Татарстане - РИА Новости, 04.06.2025
VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру в Татарстане
VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру Татарстана и внедрять IT-решения для государственных ведомств, соответствующее соглашение было подписано в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
республика татарстан
технологии
республика татарстан (татарстан)
айрат хайруллин
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру Татарстана и внедрять IT-решения для государственных ведомств, соответствующее соглашение было подписано в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, в рамках соглашения стороны будут обмениваться знаниями и технологиями, использовать опыт VK Tech для реализации проектов информатизации в Татарстане, совместно развивать IT-продукты в области коммуникационных и облачных технологий. Платформа VK WorkSpace будет развернута на собственной инфраструктуре государственных ведомств республики. Кроме того, в рамках партнерства планируется апробация новых технологий и участие в научно-практических мероприятиях в сфере IT и инновационной деятельности. "Цифровая трансформация государственного управления - один из приоритетов развития Татарстана. Партнерство с VK Tech позволит нам внедрить современные и безопасные решения для работы государственных служащих, повысить эффективность их деятельности и качество предоставляемых услуг", - прокомментировал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.
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технологии, республика татарстан (татарстан), айрат хайруллин, ципр-2025
Республика Татарстан, Технологии, Республика Татарстан (Татарстан), Айрат Хайруллин, ЦИПР-2025
VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру в Татарстане

VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру Татарстана и внедрять IT-решения

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. VK Tech будет развивать цифровую инфраструктуру Татарстана и внедрять IT-решения для государственных ведомств, соответствующее соглашение было подписано в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в рамках соглашения стороны будут обмениваться знаниями и технологиями, использовать опыт VK Tech для реализации проектов информатизации в Татарстане, совместно развивать IT-продукты в области коммуникационных и облачных технологий. Платформа VK WorkSpace будет развернута на собственной инфраструктуре государственных ведомств республики.
Кроме того, в рамках партнерства планируется апробация новых технологий и участие в научно-практических мероприятиях в сфере IT и инновационной деятельности.
«
"Цифровая трансформация государственного управления - один из приоритетов развития Татарстана. Партнерство с VK Tech позволит нам внедрить современные и безопасные решения для работы государственных служащих, повысить эффективность их деятельности и качество предоставляемых услуг", - прокомментировал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.
 
Республика ТатарстанТехнологииРеспублика Татарстан (Татарстан)Айрат ХайруллинЦИПР-2025
 
 
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