Рейтинг@Mail.ru
Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/tarlev-2020864205.html
Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев
Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев - РИА Новости, 04.06.2025
Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев
Власти Молдавии превращают республику в колонию транснациональных компаний, заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:44:00+03:00
2025-06-04T14:44:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
василий тарлев
евгения гуцул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_8630d72b7e12040b6f09f5224e09cc55.jpg
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Власти Молдавии превращают республику в колонию транснациональных компаний, заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Молдову превращают в колонию транснациональных компаний… За последние годы власть не открыла ни одного современного предприятия и не создала новых рабочих мест. Причина очевидна: бедными и отчаявшимися людьми легче манипулировать, забирать у них землю и заставлять забыть собственную историю и культуру", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его мнению, главным показателем эффективности управления и экономического роста должно быть повышение благосостояния граждан, все остальное — лишь оправдание собственной некомпетентности и роста коррупции. "Сегодня все больше ключевых постов в государстве, экономике и юстиции занимают иностранные граждане, которые далеки от забот о благополучии молдавских людей. Для многих из них Молдова стала "запасным аэродромом", где можно получать высокие зарплаты, не неся ответственности за результат", - отметил экс-премьер. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020742983.html
https://ria.ru/20250602/moldavija-2020536278.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978446551_21:0:1212:893_1920x0_80_0_0_bb18376a3d9aa9b761141ccd57d2b346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Тарлев, Евгения Гуцул, В мире
Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев

Экс-премьер Молдавии Тарлев: власти превращают республику в колонию

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Власти Молдавии превращают республику в колонию транснациональных компаний, заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"Молдову превращают в колонию транснациональных компаний… За последние годы власть не открыла ни одного современного предприятия и не создала новых рабочих мест. Причина очевидна: бедными и отчаявшимися людьми легче манипулировать, забирать у них землю и заставлять забыть собственную историю и культуру", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик
3 июня, 20:27
По его мнению, главным показателем эффективности управления и экономического роста должно быть повышение благосостояния граждан, все остальное — лишь оправдание собственной некомпетентности и роста коррупции.
"Сегодня все больше ключевых постов в государстве, экономике и юстиции занимают иностранные граждане, которые далеки от забот о благополучии молдавских людей. Для многих из них Молдова стала "запасным аэродромом", где можно получать высокие зарплаты, не неся ответственности за результат", - отметил экс-премьер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Кишиневские власти хотят уничтожить Гагаузию, заявил экс-глава КС Молдавии
2 июня, 19:11
 
МолдавияКишиневГагаузияВасилий ТарлевЕвгения ГуцулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала