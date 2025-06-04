https://ria.ru/20250604/tarlev-2020864205.html

Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев

Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев - РИА Новости, 04.06.2025

Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев

Власти Молдавии превращают республику в колонию транснациональных компаний, заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:44:00+03:00

2025-06-04T14:44:00+03:00

2025-06-04T14:44:00+03:00

молдавия

кишинев

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василий тарлев

евгения гуцул

в мире

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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Власти Молдавии превращают республику в колонию транснациональных компаний, заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Молдову превращают в колонию транснациональных компаний… За последние годы власть не открыла ни одного современного предприятия и не создала новых рабочих мест. Причина очевидна: бедными и отчаявшимися людьми легче манипулировать, забирать у них землю и заставлять забыть собственную историю и культуру", - написал Тарлев в своем Telegram-канале. По его мнению, главным показателем эффективности управления и экономического роста должно быть повышение благосостояния граждан, все остальное — лишь оправдание собственной некомпетентности и роста коррупции. "Сегодня все больше ключевых постов в государстве, экономике и юстиции занимают иностранные граждане, которые далеки от забот о благополучии молдавских людей. Для многих из них Молдова стала "запасным аэродромом", где можно получать высокие зарплаты, не неся ответственности за результат", - отметил экс-премьер. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250603/moldavija-2020742983.html

https://ria.ru/20250602/moldavija-2020536278.html

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гагаузия

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молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, евгения гуцул, в мире