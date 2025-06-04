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Обвиняемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле заявил, что раскаивается - РИА Новости, 04.06.2025
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12:02 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/tagil-2020824836.html
Обвиняемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле заявил, что раскаивается
Обвиняемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле заявил, что раскаивается - РИА Новости, 04.06.2025
Обвиняемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле заявил, что раскаивается
Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, заявил следователям, что раскаивается, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:02:00+03:00
2025-06-04T12:02:00+03:00
происшествия
нижний тагил
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, заявил следователям, что раскаивается, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В среду в Свердловском областном суде начался процесс над фигурантом. Как уточняет пресс-служба суда, обвиняемого зовут Владимир Александров, он был соседом девочки, над которой надругался. Также в среду управление СК по региону поделилось с журналистами видео допроса мужчины. "Да, раскаиваюсь полностью", – заявил фигурант А после добавил: "Поднялся на четвертый этаж, открыла его дочь, на мой вопрос, где отец, она ответила, что на работе, я предложил ей пройти к себе в гости". Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в затопленном подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым. Ранее в Свердловском облсуде рассказывали РИА Новости, что дело фигуранта поступило с его ходатайством о процессе с присяжными, однако потом он передумал – в итоге дело рассматривает единолично судья в закрытом от прессы режиме.
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020781991.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
Обвиняемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле заявил, что раскаивается

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле заявил, что раскаивается

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, заявил следователям, что раскаивается, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В среду в Свердловском областном суде начался процесс над фигурантом. Как уточняет пресс-служба суда, обвиняемого зовут Владимир Александров, он был соседом девочки, над которой надругался. Также в среду управление СК по региону поделилось с журналистами видео допроса мужчины.
"Да, раскаиваюсь полностью", – заявил фигурант
А после добавил: "Поднялся на четвертый этаж, открыла его дочь, на мой вопрос, где отец, она ответила, что на работе, я предложил ей пройти к себе в гости".
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в затопленном подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.
Ранее в Свердловском облсуде рассказывали РИА Новости, что дело фигуранта поступило с его ходатайством о процессе с присяжными, однако потом он передумал – в итоге дело рассматривает единолично судья в закрытом от прессы режиме.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Подросток в Приангарье предстанет перед судом по делу об убийстве девочки
Вчера, 07:41
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
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