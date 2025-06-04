https://ria.ru/20250604/tabu-2020892142.html

Роман со студентом и поздние роды: Евгения Дмитриева нарушила все табу

Роман со студентом и поздние роды: Евгения Дмитриева нарушила все табу - РИА Новости, 04.06.2025

Роман со студентом и поздние роды: Евгения Дмитриева нарушила все табу

Долгие годы Евгения Дмитриева жила тихой жизнью преподавателя, играя в театре второстепенные роли. А потом все изменилось — и карьера, и личная жизнь. Что стало РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:07:00+03:00

2025-06-04T19:07:00+03:00

2025-06-04T19:07:00+03:00

лондон

сидней

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большой театр

малый театр

театр имени моссовета

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Долгие годы Евгения Дмитриева жила тихой жизнью преподавателя, играя в театре второстепенные роли. А потом все изменилось — и карьера, и личная жизнь. Что стало переломным моментом и какую цену пришлось заплатить за долгожданное счастье?Разбитые мечты о балетеДевочка из московского Коломенского росла в семье, где искусство было религией. Папа-переводчик читал дочери испанскую поэзию, мама-балерина демонстрировала идеальную осанку и потрясающую грацию. Естественно, Женя мечтала повторить материнский путь.Каждый день она умоляла записать ее в балетную студию. Представляла себя на сцене Большого театра, в пачке и пуантах. Но суровая реальность разрушила грезы одним словом — "полнота". Педагоги деликатно объяснили: лишние килограммы и балет несовместимы.Слезы длились недолго. Спасением стали музыка и театр. Бабушка купила пианино, а случайная встреча с агитаторами театральной студии определила судьбу. Женя пошла "за компанию" с подругами и поняла — вот оно, ее призвание.Долгие годы безвестностиПосле школы Евгения штурмовала все театральные вузы столицы. Везде проходила, но выбрала "Щепку". Наставница Римма Солнцева разглядела в студентке не только талант, но и упорство.Учеба шла блестяще, Евгения была среди лучших на курсе. Но после выпуска ждало жестокое разочарование. В Малом театре, куда попала по протекции Солнцевой, доставались крохотные роли. "Девушка с веером", "гостья на балу" — вот и весь репертуар.Казалось, карьера зашла в тупик. Спасением стало предложение Солнцевой вернуться в "Щепку" уже преподавателем. Так началось двадцатилетнее педагогическое служение, которое одновременно спасало и тяготило.Поздний прорыв в театреПереломный момент наступил в конце девяностых. В Театре имени Моссовета ей наконец доверили главную роль в "Горе от ума". Спектакль выстрелил, открыв дорогу к новым предложениям.Следом была чеховская "Три сестры", гастроли по всему миру — от Лондона до Сиднея. Дмитриева спала в автобусах, учила тексты в аэропортах, но чувствовала — наконец-то живет полной жизнью.В кино дебютировала в 1999 году с Олегом Янковским в комедии "Китайский сервиз". Потом был крошечный эпизод в балабановском "Брате-2". Настоящий прорыв принес фильм "Заза" — драма о женщине, влюбившейся в юношу.Первая любовь и радикальное похудениеЛичная жизнь тоже складывалась непросто. На курсе в "Щепке" Дмитриева влюбилась в однокурсника Андрея Кайкова, но парень ее не замечал. Чтобы завоевать внимание, пошла на крайние меры — за месяц сбросила двадцать килограммов.План сработал. Бурный роман закончился свадьбой, но семейная жизнь в общежитии среди таких же голодных актеров оказалась не сахар. Работа поглощала полностью, отношения остыли. Развод произошел тихо, без скандалов.После расставания Дмитриева с головой ушла в карьеру. До тридцати пяти считала, что дети не для нее. Материнство казалось несовместимым с актерскими амбициями.Судьбоносная встреча со студентомСудьба приготовила подарок. В 2009 году в "Щепку" поступил Владимир Киммельман — талантливый парень из провинции, который был младше преподавательницы на 19 лет.Влюбилась нелепо — в голос по телефону, когда он звонил предупредить об опоздании на занятие. Потом были долгие разговоры после уроков, общие проекты, незаметно переросшие в близость.Отношения пара скрывала два года. Разница в возрасте плюс статус "преподаватель-студент" гарантировали сплетни и осуждение. Коллеги шептались за спиной, студенты строили догадки, но влюбленные держалась в тени.Материнство после сорокаВ 2011 году Дмитриева шокировала общественность, появившись на премьере с заметно округлившимся животом. В 38 лет родила сына Марка, доказав, что материнство может быть поздним, но желанным.Через семь лет, в 46, решилась на второго ребенка. Дочь Маша стала настоящим чудом — врачи предупреждали о рисках, но актриса не сдавалась.Владимир к тому времени стал признанным режиссером, доказав, что он не просто "муж Дмитриевой", а самостоятельная творческая единица. Его спектакли получают премии, а коллеги отзываются с уважением.Муж доказывает самостоятельностьКиммельман сумел выйти из тени знаменитой жены. Его постановки — "Антигона", "Пер Гюнт", "Завтра была война" — получают высокие награды и признание критиков. Он работает с классикой и современной драматургией, преподает в ГИТИСе.Пара ведет закрытый образ жизни, тщательно оберегая семейное пространство от посторонних глаз. 13-летний Марк и 6-летняя Маша часто бывают за кулисами театров, впитывая атмосферу искусства.Когда дочь заявляет "хочу на сцену, как мама", Дмитриева не скрывает слез счастья. Возможно, династия продолжится.Философия пятидесятилетнейСегодня Евгения на пике карьеры. Каждый год выходят новые проекты с ее участием — драмы "Я буду жить", "Игры", сериал "Подруги". Театральные афиши пестрят ее именем.В интервью 52-летняя актриса не любит говорить о возрасте, но именно он стал ее главным союзником: "После пятидесяти я разрешила себе быть собой. Не стесняться седины, носить что хочу и говорить "нет"".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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