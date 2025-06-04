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Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи

Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи - РИА Новости, 04.06.2025

Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи

Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:05:00+03:00

2025-06-04T12:05:00+03:00

2025-06-04T12:15:00+03:00

ростов-на-дону

ростовская область

технологии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. В среду утром жители Ростова-на-Дону начали массово жаловаться на пропавший мобильный интернет в различных частях города у разных операторов связи. "В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал представитель правительства, попросив отнестись с пониманием к временным неудобствам.

https://ria.ru/20250602/bpla-2020468646.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, ростовская область, технологии