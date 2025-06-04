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Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи - РИА Новости, 04.06.2025
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи
Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:05:00+03:00
2025-06-04T12:05:00+03:00
2025-06-04T12:15:00+03:00
ростов-на-дону
ростовская область
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. В среду утром жители Ростова-на-Дону начали массово жаловаться на пропавший мобильный интернет в различных частях города у разных операторов связи. "В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал представитель правительства, попросив отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, технологии
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Технологии
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои со связью мерами по безопасности