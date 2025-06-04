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Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи - РИА Новости, 04.06.2025
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12:05 04.06.2025 (обновлено: 12:15 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/svyaz-2020826655.html
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи - РИА Новости, 04.06.2025
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи
Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:05:00+03:00
2025-06-04T12:15:00+03:00
ростов-на-дону
ростовская область
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области. В среду утром жители Ростова-на-Дону начали массово жаловаться на пропавший мобильный интернет в различных частях города у разных операторов связи. "В Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал представитель правительства, попросив отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, ростовская область, технологии
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Технологии
Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои в работе операторов связи

Власти Ростова-на-Дону объяснили перебои со связью мерами по безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Перебои в работе операторов связи в Ростове-на-Дону возникли из-за проведения мер по обеспечению безопасности жителей региона, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
В среду утром жители Ростова-на-Дону начали массово жаловаться на пропавший мобильный интернет в различных частях города у разных операторов связи.
Ростовской области проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жителей региона, ввиду чего наблюдаются перебои в работе операторов подвижной радиотелефонной связи", - сказал представитель правительства, попросив отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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