https://ria.ru/20250604/svo-2020854451.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:03:00+03:00

2025-06-04T14:03:00+03:00

2025-06-04T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Запада" нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районе восьми населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Противник потерял в зоне ответственности группировки до 220 военных, танк, четыре ББМ, 13 автомобилей и несколько других единиц техники.Также подразделения "Севера" взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области.Бойцы группировки поразили украинские подразделения, включая формирования центра сил специальных операций ГУР, в районе девяти населенных пунктов в Сумской области.Потери ВСУ составили: более 230 военных, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационная станция и два склада боеприпасов.Создание буферной зоныВ начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.

https://ria.ru/20250604/svo-2020419119.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

харьковская область

донецкая народная республика

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сумская область, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов