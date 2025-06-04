https://ria.ru/20250604/svo-2020854451.html
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:03:00+03:00
2025-06-04T14:03:00+03:00
2025-06-04T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Запада" нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районе восьми населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Противник потерял в зоне ответственности группировки до 220 военных, танк, четыре ББМ, 13 автомобилей и несколько других единиц техники.Также подразделения "Севера" взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области.Бойцы группировки поразили украинские подразделения, включая формирования центра сил специальных операций ГУР, в районе девяти населенных пунктов в Сумской области.Потери ВСУ составили: более 230 военных, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационная станция и два склада боеприпасов.Создание буферной зоныВ начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.
https://ria.ru/20250604/svo-2020419119.html
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Кадры боев за освобожденный Редкодуб
Кадры боев за освобожденный Редкодуб
2025-06-04T14:03
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сумская область, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Бойцы "Запада" нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районе восьми населенных пунктов в ДНР и Харьковской области
. Противник потерял в зоне ответственности группировки до 220 военных, танк, четыре ББМ
, 13 автомобилей и несколько других единиц техники.
Также подразделения "Севера" взяли под контроль село Кондратовка в Сумской области
.
Бойцы группировки поразили украинские подразделения, включая формирования центра сил специальных операций ГУР, в районе девяти населенных пунктов в Сумской области.
Потери ВСУ составили: более 230 военных, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационная станция и два склада боеприпасов.
В начале марта армия перешла в масштабное наступление в приграничных районах Курской области
, а 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.
Глава государства 22 мая сообщил, что российские военные сейчас решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнее время подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Владимировку, Беловоды, Константиновку, Марьино, Локню, Водолаги, Андреевку и Алексеевку в Сумской области.