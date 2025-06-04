https://ria.ru/20250604/svadba-2020857985.html

Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке

Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке - РИА Новости, 04.06.2025

Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке

Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке, рассказали в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:16:00+03:00

2025-06-04T14:16:00+03:00

2025-06-04T14:40:00+03:00

хорошие новости

московский зоопарк

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020859300_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c2a6106b6bad2de2078fa3ef9f30daa.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке, рассказали в Telegram-канале учреждения. "Широко известная общественности жаба-ага Настюша обрела женское счастье и вышла замуж за самца Ванюшу. Сейчас пара живет в одном вольере. Настюша соответствует истинным представлениям о красоте в лучших традициях эпохи Возрождения. Ей неведомы беспокойство о весе и количестве потребляемых калорий. Поэтому она сильно крупнее своего суженого. Но это ее не смущает", — говорится в сообщении. В зоопарке добавили, что постарались максимально приблизить цветовую гамму церемонии к природной, а весь декор изготовили вручную из экоматериалов. Подружкой невесты на свадьбе была жаба-рогатка Машенька, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20250530/panda-2019974489.html

https://ria.ru/20250603/kapibara-2020672970.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жаба-ага Настюша вышла замуж Жаба-ага Настюша вышла замуж 2025-06-04T14:16 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, москва