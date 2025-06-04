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Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке - РИА Новости, 04.06.2025
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Хорошие новости
 
14:16 04.06.2025 (обновлено: 14:40 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/svadba-2020857985.html
Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке
Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке - РИА Новости, 04.06.2025
Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке
Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке, рассказали в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 04.06.2025
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке, рассказали в Telegram-канале учреждения. "Широко известная общественности жаба-ага Настюша обрела женское счастье и вышла замуж за самца Ванюшу. Сейчас пара живет в одном вольере. Настюша соответствует истинным представлениям о красоте в лучших традициях эпохи Возрождения. Ей неведомы беспокойство о весе и количестве потребляемых калорий. Поэтому она сильно крупнее своего суженого. Но это ее не смущает", — говорится в сообщении. В зоопарке добавили, что постарались максимально приблизить цветовую гамму церемонии к природной, а весь декор изготовили вручную из экоматериалов. Подружкой невесты на свадьбе была жаба-рогатка Машенька, уточняется в публикации.
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Жаба-ага Настюша вышла замуж
Жаба-ага Настюша вышла замуж
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
Жабы Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке

Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жабы-аги Настюша и Ванюша сыграли свадьбу в Московском зоопарке, рассказали в Telegram-канале учреждения.
"Широко известная общественности жаба-ага Настюша обрела женское счастье и вышла замуж за самца Ванюшу. Сейчас пара живет в одном вольере. Настюша соответствует истинным представлениям о красоте в лучших традициях эпохи Возрождения. Ей неведомы беспокойство о весе и количестве потребляемых калорий. Поэтому она сильно крупнее своего суженого. Но это ее не смущает", — говорится в сообщении.
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В зоопарке добавили, что постарались максимально приблизить цветовую гамму церемонии к природной, а весь декор изготовили вручную из экоматериалов.
Подружкой невесты на свадьбе была жаба-рогатка Машенька, уточняется в публикации.
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