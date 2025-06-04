https://ria.ru/20250604/sudno-2020801081.html

Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину

Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину - РИА Новости, 04.06.2025

Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину

Моряков с судна "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставят в Пусан в четверг, оттуда их самолетом отправят на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:17:00+03:00

2025-06-04T10:17:00+03:00

2025-06-04T10:18:00+03:00

японское море

пусан

южная корея

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Моряков с судна "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставят в Пусан в четверг, оттуда их самолетом отправят на родину, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот". Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. "Сейчас моряков доставляют в Пусан, там они будут утром в четверг, их встретит агент. В течение суток-двух, думаю, они вылетят на родину", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020773900.html

японское море

пусан

южная корея

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японское море, пусан, южная корея, происшествия