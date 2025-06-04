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Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину - РИА Новости, 04.06.2025
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10:17 04.06.2025 (обновлено: 10:18 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sudno-2020801081.html
Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину
Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину - РИА Новости, 04.06.2025
Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину
Моряков с судна "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставят в Пусан в четверг, оттуда их самолетом отправят на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:17:00+03:00
2025-06-04T10:18:00+03:00
японское море
пусан
южная корея
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Моряков с судна "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставят в Пусан в четверг, оттуда их самолетом отправят на родину, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот". Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. "Сейчас моряков доставляют в Пусан, там они будут утром в четверг, их встретит агент. В течение суток-двух, думаю, они вылетят на родину", - сказал собеседник.
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японское море
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японское море, пусан, южная корея, происшествия
Японское море, Пусан, Южная Корея, Происшествия
Моряков, спасенных с судна "Айсберг", отправят на родину

Моряков, спасенных с горевшего в Японском море "Айсберга", отправят на родину

© Фото : marinetraffic/V.TonikСудно "Айсберг"
Судно Айсберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : marinetraffic/V.Tonik
Судно "Айсберг". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Моряков с судна "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставят в Пусан в четверг, оттуда их самолетом отправят на родину, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-флот".
Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщил агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
"Сейчас моряков доставляют в Пусан, там они будут утром в четверг, их встретит агент. В течение суток-двух, думаю, они вылетят на родину", - сказал собеседник.
Судно Айсберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим
Вчера, 04:48
 
Японское мореПусанЮжная КореяПроисшествия
 
 
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