https://ria.ru/20250604/sud-2020978451.html
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано"
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" - РИА Новости, 04.06.2025
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано"
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:19:00+03:00
2025-06-04T22:19:00+03:00
2025-06-04T22:19:00+03:00
происшествия
москва
россия
роснано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36876/34/368763472_0:9:1016:581_1920x0_80_0_0_90a190efe5f5ed2f3551e2e761b6ded6.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке. Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщает "Коммерсантъ", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.
https://ria.ru/20250530/sakharov-2020070042.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36876/34/368763472_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_dcbf6bf7c371ffb9139b4640c6f2c00d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, роснано
Происшествия, Москва, Россия, Роснано
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано"
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Роснано Удальцова
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке.
Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщает "Коммерсантъ", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.