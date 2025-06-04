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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" - РИА Новости, 04.06.2025
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22:19 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sud-2020978451.html
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано"
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" - РИА Новости, 04.06.2025
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано"
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:19:00+03:00
2025-06-04T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке. Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщает "Коммерсантъ", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.
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происшествия, москва, россия, роснано
Происшествия, Москва, Россия, Роснано
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано"

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Роснано Удальцова

© Фото : РоснаноЮрий Удальцов
Юрий Удальцов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Роснано
Юрий Удальцов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова и экс-главу компании "Пластик Лоджик" Николая Тычинина, сообщается в картотеке инстанции.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказано в картотеке.
Уточняется, что Удальцову и Тычинину вменяется крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщает "Коммерсантъ", Удальцов и Тычинин обвиняются в крупном мошенничестве при создании "планшета Чубайса" - гибкого гаджета для российских школьников, который так и не был запущен в серию.
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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