https://ria.ru/20250604/sud-2020873139.html

Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей

Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей - РИА Новости, 04.06.2025

Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей

Перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщили РИА... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:28:00+03:00

2025-06-04T15:28:00+03:00

2025-06-04T15:28:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе. Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ 5 земельных участков, содержащие заведомо подложные сведения, без проведения обязательной процедуры согласования местоположения их границ с участками, которые находились в муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена. Ущерб превысил 13 миллионов рублей. В ходе расследования на земельные участки следователем был наложен арест с целью дальнейшего возвращения их в собственность государства.

https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), общество