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Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей - РИА Новости, 04.06.2025
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15:28 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sud-2020873139.html
Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей
Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей - РИА Новости, 04.06.2025
Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей
Перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщили РИА... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:28:00+03:00
2025-06-04T15:28:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе. Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ 5 земельных участков, содержащие заведомо подложные сведения, без проведения обязательной процедуры согласования местоположения их границ с участками, которые находились в муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена. Ущерб превысил 13 миллионов рублей. В ходе расследования на земельные участки следователем был наложен арест с целью дальнейшего возвращения их в собственность государства.
https://ria.ru/20250603/arest-2020710467.html
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россия
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россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Экс-замглавы Волоколамского округа будут судить за махинации с землей

Экс-замглавы Волоколамского городского округа будут судить за махинации с землей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемый в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Волоколамского городского округа, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке
3 июня, 17:15
Следствием установлено, что с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый подписал акты согласования местонахождения границ 5 земельных участков, содержащие заведомо подложные сведения, без проведения обязательной процедуры согласования местоположения их границ с участками, которые находились в муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена.
Ущерб превысил 13 миллионов рублей.
В ходе расследования на земельные участки следователем был наложен арест с целью дальнейшего возвращения их в собственность государства.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Гендиректору "Оргэнергостроя" дали восемь лет колонии за взятку
30 мая, 20:55
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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