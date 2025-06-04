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Фигурантка дела о бронежилетах заключила контракт с Минобороны - РИА Новости, 04.06.2025
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05:17 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sud-2020774607.html
Фигурантка дела о бронежилетах заключила контракт с Минобороны
Фигурантка дела о бронежилетах заключила контракт с Минобороны - РИА Новости, 04.06.2025
Фигурантка дела о бронежилетах заключила контракт с Минобороны
Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны РФ РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:17:00+03:00
2025-06-04T05:17:00+03:00
происшествия
россия
михаил богданов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов", - сказал собеседник агентства. В настоящее время по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетах завершено предварительное следствие, защита продолжает знакомиться с его томами, после чего в отношении фигурантов утвердят обвинительное заключение и дело направят в суд для рассмотрения по существу. Помимо Антоновой на скамье подсудимых находятся гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов и начальник службы безопасности группы Михаил Кальченко. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Есипов и Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу. Все, кроме Портянникова, находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Виктора Астапенко и Михаила Богданова. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20241213/rassledovanie-1988939615.html
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происшествия, россия, михаил богданов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Михаил Богданов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Фигурантка дела о бронежилетах заключила контракт с Минобороны

Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов", - сказал собеседник агентства.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Гендиректор "Пикета" признал вину по делу о поставке бронежилетов
13 декабря 2024, 02:32
В настоящее время по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетах завершено предварительное следствие, защита продолжает знакомиться с его томами, после чего в отношении фигурантов утвердят обвинительное заключение и дело направят в суд для рассмотрения по существу. Помимо Антоновой на скамье подсудимых находятся гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов и начальник службы безопасности группы Михаил Кальченко. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Кальченко же вменяют только мошенничество.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Есипов и Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу. Все, кроме Портянникова, находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Виктора Астапенко и Михаила Богданова. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину
30 сентября 2024, 05:36
 
ПроисшествияРоссияМихаил БогдановФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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