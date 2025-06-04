https://ria.ru/20250604/sud-2020769399.html

Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой*

Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой* - РИА Новости, 04.06.2025

Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой*

Московский городской суд 24 июня рассмотрит апелляционную жалобу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* на отказ исключить ее из соответствующего реестра,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:03:00+03:00

2025-06-04T03:03:00+03:00

2025-06-04T03:03:00+03:00

происшествия

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московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский городской суд 24 июня рассмотрит апелляционную жалобу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* на отказ исключить ее из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 24 июня 2025 года в 11.40", - сказали в суде. Ранее Курбангалеева* обращалась в Замоскворецкий райсуд с иском к министерству юстиции РФ, в котором она требовала признать свое внесение в реестр иностранных агентов незаконным. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Прокуратура города Москвы в прошлую пятницу сообщила, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была ведущей программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20250603/zhurnalistka--2020673829.html

https://ria.ru/20250602/dud-2020381613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, прага, фарида курбангалеева, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube