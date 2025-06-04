https://ria.ru/20250604/sud-2020769399.html
Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой*
Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой* - РИА Новости, 04.06.2025
Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой*
Московский городской суд 24 июня рассмотрит апелляционную жалобу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* на отказ исключить ее из соответствующего реестра,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:03:00+03:00
2025-06-04T03:03:00+03:00
2025-06-04T03:03:00+03:00
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский городской суд 24 июня рассмотрит апелляционную жалобу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* на отказ исключить ее из соответствующего реестра, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 24 июня 2025 года в 11.40", - сказали в суде. Ранее Курбангалеева* обращалась в Замоскворецкий райсуд с иском к министерству юстиции РФ, в котором она требовала признать свое внесение в реестр иностранных агентов незаконным. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Прокуратура города Москвы в прошлую пятницу сообщила, что уголовное дело в отношении Курбангалеевой* направлено в военный суд для рассмотрения по существу. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была ведущей программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20250603/zhurnalistka--2020673829.html
https://ria.ru/20250602/dud-2020381613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, прага, фарида курбангалеева, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), youtube
Происшествия, Россия, Москва, Прага, Фарида Курбангалеева, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), YouTube
Суд проверит законность отказа в снятии статуса иноагента с Курбангалеевой*
Суд рассмотрит жалобу Курбангалеевой на отказ исключить ее из реестра иноагентов