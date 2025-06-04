https://ria.ru/20250604/sud--2020862412.html

Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде

Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде - РИА Новости, 04.06.2025

Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде

Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке, сообщили РИА Новости в объединенном... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:38:00+03:00

2025-06-04T14:38:00+03:00

2025-06-04T14:38:00+03:00

новокузнецк

россия

кемерово

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В гаражном боксе были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках. Следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, но суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, тогда фигурантам избрали запрет определенных действий. Позже Центральный районный суд Кемерово арестовал всех троих фигурантов до 6 июня. "В Центральном районном суде города Кемерово рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей города Новокузнецка, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным лишением свободы людей, использованием рабского труда и других преступлений… Суд постановил продлить в отношении троих жителей Новокузнецка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября 2025 года", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.

https://ria.ru/20250428/chuvashija-2013944657.html

https://ria.ru/20250409/jakutija-2010141672.html

новокузнецк

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новокузнецк, россия, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество