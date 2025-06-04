Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в Новокузнецке
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.
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Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В гаражном боксе были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
Следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, но суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, тогда фигурантам избрали запрет определенных действий. Позже Центральный районный суд Кемерово арестовал всех троих фигурантов до 6 июня.
"В Центральном районном суде города Кемерово рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей города Новокузнецка, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным лишением свободы людей, использованием рабского труда и других преступлений… Суд постановил продлить в отношении троих жителей Новокузнецка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября 2025 года", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.