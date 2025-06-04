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Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде - РИА Новости, 04.06.2025
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14:38 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sud--2020862412.html
Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде
Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде - РИА Новости, 04.06.2025
Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде
Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке, сообщили РИА Новости в объединенном... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:38:00+03:00
2025-06-04T14:38:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона. По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В гаражном боксе были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках. Следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, но суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, тогда фигурантам избрали запрет определенных действий. Позже Центральный районный суд Кемерово арестовал всех троих фигурантов до 6 июня. "В Центральном районном суде города Кемерово рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей города Новокузнецка, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным лишением свободы людей, использованием рабского труда и других преступлений… Суд постановил продлить в отношении троих жителей Новокузнецка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября 2025 года", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.
https://ria.ru/20250428/chuvashija-2013944657.html
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новокузнецк, россия, кемерово, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Новокузнецк, Россия, Кемерово, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Суд в Кузбассе оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в Новокузнецке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Центральный районный суд города Кемерово оставил под стражей троих фигурантов дела о рабском труде в городе Новокузнецке, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
По данным следствия, с 2012 по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвале гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства. Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем.
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Жителя Чувашии будут судить за использование рабского труда
28 апреля, 22:41
Трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет были задержаны 9 апреля сотрудниками МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В гаражном боксе были обнаружены пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 33 до 49 лет, двое из мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. По словам потерпевших, их насильно удерживали в гараже и использовали в качестве работников по сортировке мусора. В случае отказа трудиться к ним применялась физическая сила. Также этих людей использовали для сбора металла на городских свалках.
Следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, но суд в Новокузнецке его не удовлетворил. Как уточнял РИА Новости информированный источник, тогда фигурантам избрали запрет определенных действий. Позже Центральный районный суд Кемерово арестовал всех троих фигурантов до 6 июня.
"В Центральном районном суде города Кемерово рассмотрено ходатайство старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кемеровской области… о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих жителей города Новокузнецка, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным лишением свободы людей, использованием рабского труда и других преступлений… Суд постановил продлить в отношении троих жителей Новокузнецка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября 2025 года", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.
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НовокузнецкРоссияКемеровоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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