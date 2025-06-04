FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине
FT: ЕС обсуждает худшие сценарии переговоров с Трампом по торговле и Украине
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины, пишет издание FInancial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"По вопросам торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом", - сказал один из высокопоставленных европейских чиновников.
Отмечается, что плохие результаты ожидаемых переговоров, которые обсуждали в ЕС, включают полную остановку помощи США Украине, прекращение передачи разведданных и запрет на передачу Европой произведенного в США оружия, а также "полномасштабный торговый конфликт" между США и ЕС и быстрый вывод американских военных из Европы.
Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из европейских чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что отсутствие прогресса по одной из тем, может привести к проблемам ЕС по другому вопросу.
Кроме того, в ЕС переживают, что уязвимости блока и разногласия между теми, кто поддерживает автономию Европы и теми, кто считает необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.
Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.