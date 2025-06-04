Рейтинг@Mail.ru
FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/stsenariy-2020801233.html
FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине
FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине - РИА Новости, 04.06.2025
FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине
Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:18:00+03:00
2025-06-04T10:18:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины, пишет издание FInancial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "По вопросам торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом", - сказал один из высокопоставленных европейских чиновников. Отмечается, что плохие результаты ожидаемых переговоров, которые обсуждали в ЕС, включают полную остановку помощи США Украине, прекращение передачи разведданных и запрет на передачу Европой произведенного в США оружия, а также "полномасштабный торговый конфликт" между США и ЕС и быстрый вывод американских военных из Европы. Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из европейских чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что отсутствие прогресса по одной из тем, может привести к проблемам ЕС по другому вопросу. Кроме того, в ЕС переживают, что уязвимости блока и разногласия между теми, кто поддерживает автономию Европы и теми, кто считает необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны. Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html
https://ria.ru/20250603/tramp-2020734312.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине

FT: ЕС обсуждает худшие сценарии переговоров с Трампом по торговле и Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины, пишет издание FInancial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"По вопросам торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом", - сказал один из высокопоставленных европейских чиновников.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине
27 мая, 12:41
Отмечается, что плохие результаты ожидаемых переговоров, которые обсуждали в ЕС, включают полную остановку помощи США Украине, прекращение передачи разведданных и запрет на передачу Европой произведенного в США оружия, а также "полномасштабный торговый конфликт" между США и ЕС и быстрый вывод американских военных из Европы.
Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из европейских чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что отсутствие прогресса по одной из тем, может привести к проблемам ЕС по другому вопросу.
Кроме того, в ЕС переживают, что уязвимости блока и разногласия между теми, кто поддерживает автономию Европы и теми, кто считает необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.
Ранее президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Лающие пудели": на Западе раскрыли, чем молчание Трампа грозит ЕС
3 июня, 19:02
 
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала