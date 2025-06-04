https://ria.ru/20250604/strelba-2020779641.html

При стрельбе в Торонто погиб человек

При стрельбе в Торонто погиб человек - РИА Новости, 04.06.2025

При стрельбе в Торонто погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:05:00+03:00

2025-06-04T07:05:00+03:00

2025-06-04T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х."Стрельба: подтверждена гибель одного мужчины. Пять человек с неопасными для жизни огнестрельными ранениями доставлены в больницу", — говорится в публикации.Канадский телеканал CTV уточнил, что свидетели слышали около двадцати выстрелов.

https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html

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Дарья Буймова

в мире, торонто, канада