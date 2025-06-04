https://ria.ru/20250604/strelba-2020779641.html
При стрельбе в Торонто погиб человек
При стрельбе в Торонто погиб человек - РИА Новости, 04.06.2025
При стрельбе в Торонто погиб человек
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:05:00+03:00
2025-06-04T07:05:00+03:00
2025-06-04T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х."Стрельба: подтверждена гибель одного мужчины. Пять человек с неопасными для жизни огнестрельными ранениями доставлены в больницу", — говорится в публикации.Канадский телеканал CTV уточнил, что свидетели слышали около двадцати выстрелов.
https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торонто, канада
При стрельбе в Торонто погиб человек
При стрельбе в Торонто погиб человек, пятеро пострадали