Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Торонто погиб человек - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 04.06.2025 (обновлено: 08:22 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/strelba-2020779641.html
При стрельбе в Торонто погиб человек
При стрельбе в Торонто погиб человек - РИА Новости, 04.06.2025
При стрельбе в Торонто погиб человек
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:05:00+03:00
2025-06-04T08:22:00+03:00
в мире
торонто
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828313917_291:0:1180:500_1920x0_80_0_0_25b52433fb1c14ab397cb52d7824d91f.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х."Стрельба: подтверждена гибель одного мужчины. Пять человек с неопасными для жизни огнестрельными ранениями доставлены в больницу", — говорится в публикации.Канадский телеканал CTV уточнил, что свидетели слышали около двадцати выстрелов.
https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html
торонто
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828313917_177:0:844:500_1920x0_80_0_0_7edde66f7dfac2eef28fd11fb7d9186d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, торонто, канада
В мире, Торонто, Канада
При стрельбе в Торонто погиб человек

При стрельбе в Торонто погиб человек, пятеро пострадали

© Фото : Toronto Police ServiceПолицейская машина в Торонто
Полицейская машина в Торонто - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Toronto Police Service
Полицейская машина в Торонто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Торонто, сообщила местная полиция в соцсети Х.
"Стрельба: подтверждена гибель одного мужчины. Пять человек с неопасными для жизни огнестрельными ранениями доставлены в больницу", — говорится в публикации.
Канадский телеканал CTV уточнил, что свидетели слышали около двадцати выстрелов.
Полиция в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
27 мая, 06:59
 
В миреТоронтоКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала