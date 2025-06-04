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Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam - РИА Новости, 04.06.2025
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02:03 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/steam-2020767066.html
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam - РИА Новости, 04.06.2025
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam
Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:03:00+03:00
2025-06-04T02:03:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, по состоянию на 01.40 мск число жалоб превысило 3,1 тысячи. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
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общество, технологии
Общество, Технологии
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam

За сутки более трех тысяч россиян сообщили о сбоях в работе Steam

© Pixabay / Free-PhotosНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Pixabay / Free-Photos
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, по состоянию на 01.40 мск число жалоб превысило 3,1 тысячи. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
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