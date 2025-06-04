https://ria.ru/20250604/steam-2020767066.html

Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam

Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam - РИА Новости, 04.06.2025

Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam

Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:03:00+03:00

2025-06-04T02:03:00+03:00

2025-06-04T02:03:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, по состоянию на 01.40 мск число жалоб превысило 3,1 тысячи. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии