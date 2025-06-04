https://ria.ru/20250604/steam-2020767066.html
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam - РИА Новости, 04.06.2025
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam
Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:03:00+03:00
2025-06-04T02:03:00+03:00
2025-06-04T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, по состоянию на 01.40 мск число жалоб превысило 3,1 тысячи. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии
Более трех тысяч россиян пожаловались на сбои в работе Steam
За сутки более трех тысяч россиян сообщили о сбоях в работе Steam
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч российских пользователей за сутки пожаловались на сбои в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, по состоянию на 01.40 мск число жалоб превысило 3,1 тысячи. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.