https://ria.ru/20250604/stambul-2020894074.html

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле

Владимир Путин на совещании с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Cтамбуле. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:42:00+03:00

2025-06-04T16:42:00+03:00

2025-06-04T21:17:00+03:00

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украина

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Cтамбуле.Основные тезисы помощника президентаПо соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее мы готовы к ней вернуться.На совещании с президентом также выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.Заявления главы МИДКомментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html

украина

стамбул

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Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле 2025-06-04T16:42 true PT8M26S

Мединский о достигнутых в Стамбуле гуманитарных договоренностях Мединский о достигнутых в Стамбуле гуманитарных договоренностях 2025-06-04T16:42 true PT1M51S

Список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле Мединский показал Путину список якобы похищенных 339 детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, подтвердил, что его взяли в работу. Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова сегодня подчеркивала, что Россия не похищала детей с Украины – все дети находятся здесь с родственниками. А сам Мединский ранее заявлял, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев". 2025-06-04T16:42 true PT0M16S

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