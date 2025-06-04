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Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 04.06.2025 (обновлено: 21:17 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/stambul-2020894074.html
Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле
Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле
Владимир Путин на совещании с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Cтамбуле. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:42:00+03:00
2025-06-04T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир мединский
украина
стамбул
россия
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Cтамбуле.Основные тезисы помощника президентаПо соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее мы готовы к ней вернуться.На совещании с президентом также выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.Заявления главы МИДКомментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html
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Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле
Полное видео заявлений Лаврова и Мединского о переговорах в Стамбуле
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Мединский о достигнутых в Стамбуле гуманитарных договоренностях
Мединский о достигнутых в Стамбуле гуманитарных договоренностях
2025-06-04T16:42
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PT1M51S
Список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле
Мединский показал Путину список якобы похищенных 339 детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, подтвердил, что его взяли в работу. Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова сегодня подчеркивала, что Россия не похищала детей с Украины – все дети находятся здесь с родственниками. А сам Мединский ранее заявлял, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев".
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владимир мединский, украина, стамбул, россия, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Украина, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Сергей Лавров, В мире

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Cтамбуле.

Основные тезисы помощника президента

  • переговоры с Украиной в Стамбуле шли более трех часов — сначала тет-а-тет, потом с участием всех членов делегации;
  • рабочим языком встречи был русский;
  • Россия призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия;
  • украинская сторона пообещала изучить представленный Москвой меморандум:
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
  • Киев в очередной раз подтвердил свои позиции — начать с тридцати- или шестидесятидневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита руководителей государств;
  • стороны согласовывают окончательные цифры по обмену военнопленными, это может быть 1200 человек с каждой стороны;
  • Россия готова начать обмен 7, 8, 9 июня;
  • в ближайшее время Москва готова передать Киеву тела более шести тысяч военных ВСУ и принять взамен тела российских бойцов;
  • Мединский показал Путину список якобы похищенных 339 детей, который передала украинская делегация, и подтвердил, что его взяли в работу:
  • Россия предложила вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих:
«

По соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее мы готовы к ней вернуться.

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Владимир Мединский
Помощник президента России
  • по остальным вопросам мяч находится на стороне Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
На совещании с президентом также выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Заявления главы МИД

  • оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты;
  • при любых обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения, чтобы решать гуманитарные вопросы;
  • Лавров назвал отказ Зеленского от двух-трехдневной паузы для сбора тел погибших военных грубейшей ошибкой;
  • важно не поддаваться на последние провокации киевского режима, призванные сорвать переговоры и продолжить получать оружие из европейских стран;
  • Лавров о комментариях украинской стороны по поводу состава российской делегации: к нам никто не обращался с конкретными идеями:
«
Комментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
2 июня, 22:02

Встреча в Стамбуле

В понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Вернутся тысячи. О чем Россия договорилась с Украиной
2 июня, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир МединскийУкраинаСтамбулРоссияВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСергей ЛавровВ мире
 
 
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