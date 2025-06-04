Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Стамбуле
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров в Cтамбуле.
Основные тезисы помощника президента
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиПолный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
3 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
1 из 3
Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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Полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию
© РИА Новости
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- Киев в очередной раз подтвердил свои позиции — начать с тридцати- или шестидесятидневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита руководителей государств;
- стороны согласовывают окончательные цифры по обмену военнопленными, это может быть 1200 человек с каждой стороны;
- Россия предложила вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих:
«
По соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее мы готовы к ней вернуться.
- по остальным вопросам мяч находится на стороне Украины.
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На совещании с президентом также выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Заявления главы МИД
- оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты;
- при любых обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения, чтобы решать гуманитарные вопросы;
- Лавров назвал отказ Зеленского от двух-трехдневной паузы для сбора тел погибших военных грубейшей ошибкой;
- важно не поддаваться на последние провокации киевского режима, призванные сорвать переговоры и продолжить получать оружие из европейских стран;
- Лавров о комментариях украинской стороны по поводу состава российской делегации: к нам никто не обращался с конкретными идеями:
«
Комментарии были анонимные, их разогнали по средствам массовой информации, к нам никто не обращался с конкретными вопросами и идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации.
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Встреча в Стамбуле
В понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.