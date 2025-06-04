https://ria.ru/20250604/ssylka-2020837110.html

В МВД рассказали, как проверить ссылку на предмет фишинга или вируса

В МВД рассказали, как проверить ссылку на предмет фишинга или вируса - РИА Новости, 04.06.2025

В МВД рассказали, как проверить ссылку на предмет фишинга или вируса

Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:44:00+03:00

2025-06-04T12:44:00+03:00

2025-06-04T12:44:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать", - говорится в материалах ведомства. Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.

https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html

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2025

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество