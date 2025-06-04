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США ветировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

США ветировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.06.2025

США ветировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

США применили вето к проекту резолюции Совета безопасности ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня и снятии ограничений на поставки... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:32:00+03:00

2025-06-04T23:32:00+03:00

2025-06-04T23:48:00+03:00

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ООН, 4 июн – РИА Новости. США применили вето к проекту резолюции Совета безопасности ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи, передает в среду корреспондент РИА Новости. Против проголосовали только США. Остальные 14 членов высказались в поддержку проекта резолюции. Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши объяснила, что Вашингтон не может поддержать документ, так как он не осуждает ХАМАС и не призывает движение разоружиться и покинуть Газу.Проект резолюции представили десять непостоянных членов Совбеза. В нем, среди прочего, содержатся требования о "немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе" и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Кроме того, соответствующим проектом также требовалось "немедленное и безусловное снятие всех ограничений" на поставки гумпомощи в анклав, в том числе и по линии ООН. С начала эскалации палестино-израильского конфликта Совбез ООН неоднократно пытался способствовать остановке боевых действий в анклаве. Проекты резолюций, в том числе и российские, о прекращении огня в Газе были заветированы западниками во главе с США. Одобренные Совбезом документы с почти аналогичным требованием (прекратить боевые действия на месяц Рамадан) в Вашингтоне же считали необязательными к исполнению. СБ, тем не менее, принял четыре резолюции, последняя из которых - с неудавшимся планом экс-президента США Джо Байдена о поэтапном прекращении огня в секторе Газа. Непостоянные члены Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников, последний проект резолюции ветировали США в ноябре минувшего года.

https://ria.ru/20250603/gaza-2020646680.html

https://ria.ru/20250604/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, израиль