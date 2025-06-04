https://ria.ru/20250604/ssha-2020979286.html

США пытаются экстрадировать во Францию обвиняемого там россиянина

США пытаются экстрадировать во Францию обвиняемого там россиянина - РИА Новости, 04.06.2025

США пытаются экстрадировать во Францию обвиняемого там россиянина

США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его обвиняют в незаконных операциях с криптовалютой, сообщил в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T22:41:00+03:00

2025-06-04T22:41:00+03:00

2025-06-04T22:42:00+03:00

в мире

сша

франция

россия

происшествия

криптовалюта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139972/49/1399724905_0:0:2455:1382_1920x0_80_0_0_6b86790e25840f8f7724f03dd2d38222.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июня – РИА Новости. США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его обвиняют в незаконных операциях с криптовалютой, сообщил в среду РИА Новости его адвокат Марк Шамел. "Соединенные Штаты пытаются экстрадировать Анатолия во Францию для судебного преследования, и мы оспариваем его экстрадицию в федеральном суде", — сказал он. Слушание по этому вопросу назначено на конец июня. "На нём судья определит, можно ли выдать Анатолия Франции", — добавил адвокат. Он также выразил опасения, что суд может решить, будто не вправе вмешиваться в запрос иностранного государства. По словам Шамела, он не знает, обсуждается ли кандидатура Легкодымова в рамках возможного обмена заключенными между Россией и США. "Я не участвую в переговорах между правительствами, но было бы замечательно, если бы он оказался в этом списке. Его преследование несправедливо, и он должен вернуться домой к жене и детям", — подчеркнул он. Легкодымов, по версии обвинения, — сооснователь платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Власти США считают, что с 2018 года через неё прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых связана с противоправной деятельностью. Его обвиняют в управлении незарегистрированным сервисом денежных переводов и содействии отмыванию доходов. Легкодымов был арестован в Майами в январе 2023 года. Сейчас он содержится в тюрьме в Огайо, хотя дело ведется в Пенсильвании.

https://ria.ru/20250602/ssha-2020487953.html

https://ria.ru/20250604/putin-2020972867.html

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, франция, россия, происшествия, криптовалюта