США пытаются экстрадировать во Францию обвиняемого там россиянина
США хотят выслать россиянина Легкодымова во Францию для судебного преследования
© AP Photo / Chuck NovaraАмериканская тюрьма
© AP Photo / Chuck Novara
Американская тюрьма. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июня – РИА Новости. США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его обвиняют в незаконных операциях с криптовалютой, сообщил в среду РИА Новости его адвокат Марк Шамел.
"Соединенные Штаты пытаются экстрадировать Анатолия во Францию для судебного преследования, и мы оспариваем его экстрадицию в федеральном суде", — сказал он.
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Слушание по этому вопросу назначено на конец июня. "На нём судья определит, можно ли выдать Анатолия Франции", — добавил адвокат. Он также выразил опасения, что суд может решить, будто не вправе вмешиваться в запрос иностранного государства.
По словам Шамела, он не знает, обсуждается ли кандидатура Легкодымова в рамках возможного обмена заключенными между Россией и США. "Я не участвую в переговорах между правительствами, но было бы замечательно, если бы он оказался в этом списке. Его преследование несправедливо, и он должен вернуться домой к жене и детям", — подчеркнул он.
Легкодымов, по версии обвинения, — сооснователь платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Власти США считают, что с 2018 года через неё прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых связана с противоправной деятельностью. Его обвиняют в управлении незарегистрированным сервисом денежных переводов и содействии отмыванию доходов. Легкодымов был арестован в Майами в январе 2023 года. Сейчас он содержится в тюрьме в Огайо, хотя дело ведется в Пенсильвании.
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