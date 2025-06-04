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СМИ раскрыли, как Трамп подорвал план Британии и Франции на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
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21:13 04.06.2025 (обновлено: 21:39 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ssha-2020971708.html
СМИ раскрыли, как Трамп подорвал план Британии и Франции на Украине
СМИ раскрыли, как Трамп подорвал план Британии и Франции на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
СМИ раскрыли, как Трамп подорвал план Британии и Франции на Украине
США не присоединятся к плану Великобритании и Франции по поддержке "сил обеспечения безопасности" на Украине, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:13:00+03:00
2025-06-04T21:39:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. США не присоединятся к плану Великобритании и Франции по поддержке "сил обеспечения безопасности" на Украине, пишет Bloomberg."Соединенные Штаты отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить на послевоенной Украине. &lt;…&gt; Европейские союзники пришли к выводу в ходе обсуждений со своими американскими коллегами, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих", — говорится в материале.Издание отмечает, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине и порядка их действий, но пока отложили его реализацию.Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из западных чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что из-за отсутствия прогресса по одной из тем возникнут проблемы с другими.Кроме того, в Евросоюзе переживают, что уязвимость блока и разногласия между теми, кто поддерживают автономию Европы, и теми, кто считают необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020966049.html
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в мире, украина, великобритания, франция, дональд трамп, нато
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Дональд Трамп, НАТО
СМИ раскрыли, как Трамп подорвал план Британии и Франции на Украине

Bloomberg: США не предоставят средства ПВО для Украины

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. США не присоединятся к плану Великобритании и Франции по поддержке "сил обеспечения безопасности" на Украине, пишет Bloomberg.
"Соединенные Штаты отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить на послевоенной Украине. <…> Европейские союзники пришли к выводу в ходе обсуждений со своими американскими коллегами, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине и порядка их действий, но пока отложили его реализацию.
Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из западных чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что из-за отсутствия прогресса по одной из тем возникнут проблемы с другими.
Кроме того, в Евросоюзе переживают, что уязвимость блока и разногласия между теми, кто поддерживают автономию Европы, и теми, кто считают необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.
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