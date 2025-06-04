СМИ раскрыли, как Трамп подорвал план Британии и Франции на Украине
Bloomberg: США не предоставят средства ПВО для Украины
© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. США не присоединятся к плану Великобритании и Франции по поддержке "сил обеспечения безопасности" на Украине, пишет Bloomberg.
"Соединенные Штаты отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить на послевоенной Украине. <…> Европейские союзники пришли к выводу в ходе обсуждений со своими американскими коллегами, что президент Дональд Трамп не предоставит гарантий, которых они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине и порядка их действий, но пока отложили его реализацию.
Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из западных чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что из-за отсутствия прогресса по одной из тем возникнут проблемы с другими.
Кроме того, в Евросоюзе переживают, что уязвимость блока и разногласия между теми, кто поддерживают автономию Европы, и теми, кто считают необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.