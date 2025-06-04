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США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными

США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными - РИА Новости, 04.06.2025

США приветствуют договоренности России и Украины об обмене пленными

США приветствуют договоренность России и Украины в Стамбуле об обмене пленными, призывают продолжить переговоры, сообщил советник американской миссии при ООН... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:05:00+03:00

2025-06-04T19:05:00+03:00

2025-06-04T19:23:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

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ООН, 4 июн – РИА Новости. США приветствуют договоренность России и Украины в Стамбуле об обмене пленными, призывают продолжить переговоры, сообщил советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил."Мы приветствуем обмен пленными, о котором договорились в Стамбуле, но призываем Россию и Украину продолжить переговоры, чтобы положить конец войне. Единственный путь к разрешению этой войны – дипломатия", – сказал он в ходе неформального заседания Совбеза ООН по Украине.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/potolok-2020519040.html

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